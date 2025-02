Ne znate gdje za vikend? Ovaj povratak u prošlost prilika je za obiteljsko opuštanje

Ako tražite mjesto za vikend izlet gdje možete doživjeti uzbudljivu povijest i spektakularan povratak u prošlost, preporučujemo posjet Gornjoj Stubici, gdje je tradicionalno obilježeno puntanje kmetova. Ovo događanje označava početak priprema za legendarnu "Bitku kod Stubice", koja će se održati sljedeće subote, 8. veljače, kod dvorca Stubički Golubovec u Donjoj Stubici.

Kornelia Vnučec, direktorica Turističke zajednice Donje i Gornje Stubice, naglasila je značaj Gupčeve lipe, jedinstvenog spomenika koji svjedoči o Seljačkoj buni iz 1573. godine.

U subotu se održava 'Bitka kod Stubice'

"Matija Gubec je upravo ovdje okupio svoje sljedbenike i krenuo na pripreme za bitku kod Stubice", podsjetila je Vnučec za Zagorje International.hr, najavljujući uzbudljiv program: planinarski pohod, srednjovjekovni sajam te glazbeni nastupi, a sve kulminira bitkom u 14 sati, koja će biti praćena zabavom u Donjoj Stubici, Buna party gdje će posjetitelje zabavljati Zadruga i Kawasaki 3P.

Načelnik Gornje Stubice, Jasmin Krizmanić, istaknuo je važnost tradicije i priprema koje traju cijelu godinu, a sve s ciljem što boljeg prikaza bogate povijesti kraja.

"Družba Vitezova Zlatnog Kaleža iz godine u godinu čini sve da bi događaj bio što bolji. U tome im pomaže i naša Turistička zajednica. Da ta suradnja odlično funkcionira dokazuje i sve veći broj posjetitelja iz godine u godinu, a i danas možemo vidjeti da ih se okupio pozamašan broj. Ponosni smo na našu povijest, i želimo je prikazati svima", rekao je Krizmanić.

Gradonačelnik Donje Stubice, Nikola Gospočić, podsjetio je da se ove godine obilježava 452. godišnjica bitke te je istaknuo značaj Matije Gupca.

"Matija Gubec je osoba koja ima ulicu, školu, vrtić ili nešto drugo u svakom gradu i mjestu u Hrvatskoj i doista je sinonim za borbu malog čovjeka za pravdu i prava. To je, rekao bih, posebno aktualno i dan danas", naglasio je Gospočić.

Upravo Matija Gubec, kojeg utjelovljuje Igor Frajtag, poručio je okupljenim kmetovima: "Kmetima je danas voda došla do grla. Više to trpeti nemreju. Njihovo življenje je jedna obična sramota. Tahyja za gospodara više nije za trpeti, mi to nemremo, mi to nećemo. Kmeti su se spustili z sakoga brega i odlučili da nemaju više za kaj živeti. Ideme dati do zadnje kaplje krvi, ideme do kraja. Danas smo se skupili i organizirali, kmetima smo podijelili oružje, obučavamo ih za borbu za drugi vikend. Drugi vikend ide završna bitka za pravicu kmetov protiv Tahyja. Jaki smo, nemamo kaj zgubiti."

Predsjednik Udruge Družba Vitezova Zlatnog Kaleža, Ivan Štefek, u ulozi Ilije Gregorića, Ivan Štefek ispričao je kako su kmetovi okupljeni oko Gupca krenuli prema Gupčevoj lipi kako bi podigli bunu.

"Kad nahčimo sve ove muže kak se barata z oružjem, mam krećemo na Tahyja", zaključio je Gregorić, obećavši da će kmeti biti spremni za borbu.

