"Kada je u pitanju ljetovanje na jadranskoj obali, Hrvatska je tradicionalno bila jedna od najpopularnijih destinacija. Međutim, ove sezone sve se više turista iz regije, ali i stranih posjetitelja, okreće prema susjednoj Crnoj Gori. Razlozi za ovaj trend su višestruki – Crna Gora nudi izuzetno kvalitetne smještajne kapacitete po znatno nižim cijenama u odnosu na Hrvatsku, a njene predivne plaže dodatno privlače posjetitelje. Jedan od glavnih razloga zašto sve više turista bira Crnu Goru za ljetovanje je njena iznimno povoljna cjenovna politika. Domaći turisti iz regije, ali i stranci, primjećuju da mogu dobiti luksuzne apartmane po znatno nižim cijenama u odnosu na konkurentske destinacije. To omogućava posjetiteljima da uživaju u udobnosti i luksuzu po pristupačnim cijenama", početak je recenzije crnogorske turističke ponude Putujmo jeftino.

Nakon nabrajanja prirodnih i kulturnih ljepota Crne Gore te bogatstva gastroponude ističu kako "s obzirom na iznimno nepovoljne cijene i sve lošiju uslugu u Hrvatskoj, mnogi turisti razmišljaju o alternativama, a Crna Gora se sve više nameće kao nova ljetna destinacija. Sve veći broj turista ima osjećaj da nisu dobrodošli u Hrvatskoj ako nemaju obilan novčanik, dok Crna Gora svojim pristupačnim cijenama i ljubaznim gostoprimstvom osvaja srca posjetitelja", pišu, a navode i konkretne usporedbe.

'Cijene narasle, ali i dalje 30 posto jeftinije nego u Hrvatskoj'

"Cijene izlazaka i hrane u Crnoj Gori na moru su narasle isto kao i svuda u svijetu, ali su i dalje dobrih 30% ispod cijena na Jadranu u Hrvatskoj. Isto tako to vrijedi i za cijene smještaja gdje za pet noćenja u Dalmaciji dobijete 10 noćenja u Crnoj Gori", ističu, dok su u drugom članku jasno pobrojili i usporedili cijene.

Na njihovoj Facebook stranici, mnogi se u komentarima slažu.

"Dojmovi odlični. Naši bi trebali dolje na edukaciju da nauče kako se tretiraju gosti i da vide što je realna cijena za uslugu koju dobijete. "Odlični! Bila sam u Budvi, prelijepo mjesto i normalne cijene apartmana", jedna je od brojnih pohvala Crnoj Gori. Drugi ističu gostoljubivost, prekrasnu prirodu u zaleđu...

Bilo je onih koji su našli manu: "Jedina zamjerka gužve na cestama uz obalu. Moraju poraditi na infrastrukturi. Ostalo sve korektno", ističe jedan komentator. Dosta njih je istaknulo kako je more prljavije.

Neki ne znaju da je i Crna Gora na Jadranu

Ipak bilo je onih koji nisu baš blagonaklono gledali na usporedbe, među ostalim uvjereni da je Jadransko more isključivo hrvatsko. "Ma kakva Crna gora?? Nije ni do koljena hrvatskom moru! Jadransko more nema cijenu!! Domaće je, domaće i najbolje", "Samo Jadran, naš je i nikamo drugdje ne želim ići", neki su d komentara ljudi.

A bilo je i onih koji pohvale crnogorskom moru doživljavaju kao nacionalnu izdaju. "Prava je šteta da niste svi otišli '91. tamo na ljetovanje... i ostali tamo."