Kayleigh živi i radi na najvećem kruzeru na svijetu, 'Wonder of the Seas' tvrtke Royal Caribbean te redovito dokumentira svoj život na brodu i objavljuje na društvenim mrežama.

Djevojka radi kao animator za djecu na kruzeru.

Veliki kruzer, male kabine

"To možda je najveći kruzer na svijetu, ali kad je riječ o kabinama za posadu, one su sve samo ne velike", rekla je Kayleigh u svom videu koji je objavila na TikToku.

Kayleigh je u jednom videu pokazala kabinu koju dijeli s još jednom zaposlenicom na brodu, a koja je uistinu minijaturna. U kabini imaju krevet na kat, malu kupaonicu, ormar u koji gotovo ništa ne stane, prozore nemaju jer su oni rezervirani za goste koji putovanje kruzerom skupo plaćaju.

"Kupaonica je toliko mala da odjednom u njoj možete oprati zube nad umivaonikom, brijati noge pod tušem i obavljati nuždu", rekla je i dodala da, iako žive u skučenom prostoru, ona i cimerica se dobro snalaze te su zadovoljne.

U jednom dijelu kabine nalaze se prsluci za spašavanje na koje su stavile svoje torbice, a ispod televizora drže votku i grickalice. Kayleigh spava na donjem krevetu, a njezina cimerica Pam na gornjem. U kabini imaju i mali hladnjak. Kayleigh je još uvijek u šoku što je svu svoju odjeću i ostale potrepštine uspjela spremiti u tako mali ormar.

Najveći kruzer

Djevojka je otkrila da rad na kruzeru ima i vrlo lijepih strana. Osim što će jako puno zaraditi i upoznati mnoštvo novih ljudi, također istražuje i razna mjesta po cijelom svijetu. Na kruzeru ima pristup i teretani za posadu u kojoj redovito vježba.

"Možemo koristiti i teretanu za goste, ali ponekad je teretana za posadu mirnija", rekla je, prenosi The Sun.

'Wonder of the Seas' je trenutno najveći na svijetu i putnike vozi po Karibima i Mediteranu, a dugačak je 362.04 metara, može primiti gotovo 7000 putnika.

Na kruzeru živi 2300 članova posade, ima 16 paluba za goste, 20 restorana, 4 bazena, 2867 kabina, dvoranu sa 1400 sjedala, vodeni park za djecu, dječje igralište, klizalište, simulator surfanja i košarkaško igralište u punoj veličini.