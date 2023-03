'Svi imamo tu sliku o krstarenjima, da su to dugi praznici za umirovljenike i one koji putuju svijetom kao parovi. Ova superjahta uopće nije takva, to je rezidencijalni brod za krstarenje za zaposlene i mlade obitelji koje su tijekom Covida shvatile da mogu raditi s bilo kojeg mjesta i ne žele gnjavažu i troškove vezane uz jednu nekretninu', rekao je izvršni direktor i osnivač Storylinesa Alister Punton.