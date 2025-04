Stručnjaci za sigurnost savjetuju: Ovakvu odjeću nemojte nositi u zrakoplovu

Mnogi putnici biraju sportsku odjeću jer je udobna i praktična, a nitko ne želi nositi nešto neudobno na dugom letu. No, stručnjaci savjetuju da dobro razmislite prije nego što odjenete omiljene tajice jer to možda nije najbolji izbor za let avionom.

Bolje je poduzeti dodatne mjere opreza kad je riječ o odjeći koju nosite tijekom leta.

Tajice se mogu otopiti na tijelu

Prema stručnjakinji za sigurnost u zrakoplovstvu, Christine Negroni, većina tajica je napravljena od sintetičkih vlakana i naftnih proizvoda, što nije dobra opcija za nošenje u avionu jer je najveći rizik u slučaju nesreće upravo požar. Objašnjava da bi se u slučaju izbijanja požara, tajice mogle otopiti na vašoj koži ili izazvati ozbiljne opekline.

Osim toga, nošenje uske odjeće poput tajica može biti problematično ako dugo sjedite u istom položaju jer može uzrokovati nakupljanje krvi u venama. To može dovesti do proširenih vena. Želite da vam bude što udobnije kako biste izbjegli grčeve, otekline i druge probleme koji mogu nastati kasnije.

"Preuska odjeća može dovesti do stanja poput sindroma kompartmenta, što uzrokuje ukočenost, trnce i jake bolove u nogama", upozorava dr. Peter J. Pappas, vaskularni kirurg.

Osim tajica, stručnjaci savjetuju da izbjegavate i kratke hlače i suknje tijekom leta. "Nikad ne možete znati koliko je sjedalo čisto pa će vam hlače pružiti veću zaštitu od bakterija nego kratke hlače", rekao je stjuard Tommy Cimato. Ako nosite široke hlače, možete smanjiti kontakt s prljavim sjedalom kao i rizik od bakterija.

Stručnjaci također savjetuju da obratite pažnju na obuću. Ako nosite odgovarajuću obuću, ali ih želite tijekom leta skinuti cipele, stručnjaci savjetuju da to ne radite. Putnici nikada ne bi smjeli skidati cipele, osobito za vrijeme polijetanja i slijetanja, iako to još uvijek nije obavezno kod mnogih aviokompanija.

"Savjetovala bih da izbjegavate visoke potpetice, japanke ili bilo kakve klompe, prvenstveno zbog sigurnosti. U slučaju evakuacije, morat ćete skinuti obuću. Tko zna gdje ćete sletjeti i u kojim uvjetima, a i nisu baš praktične za trčanje", rekla je stjuardesa Andrea Fischbach, piše New York Post.

