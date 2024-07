Ako se spremate na dulji put, nije loše obratiti pažnju na savjet uz koji biste mogli smanjiti potrošnju goriva, pogotovo za vrijeme ljetnih mjeseci. Većina stručnjaka za automobile tvrdi da isključivanje klima uređaja dodatno opterećuje motor, zbog čega vozilo troši više goriva, a novinar je za Express testirao tu tvrdnju.

"Kako bih testirao ovaj savjet, odlučio sam se odvesti na putovanje dugo oko 160 kilometara s upaljenim klima uređajem, dok sam kući krenuo s isključenom klimom kako bih vidio potrošnju goriva", započeo je.

Pomaže li gašenje klime u autu?

"Pokušao sam oprezan desnom nogom (gas), ubrzavajući u skladu s vozilima oko sebe i vozeći ograničenom brzinom gdje god je to bilo moguće. Putovanje do Londona bilo je prilično neupadljivo, s prometnim, ali nipošto prepunim cestama, što znači da sam mogao voziti dosljednom brzinom. Kratko me zaustavila prometna gužva na jednoj od mnogih dionica radova na M1, a u Londonu sam se konačno parkirao automobilom koji je u prosjeku trošio 70 mpg. Nekoliko sati kasnije, vratio sam se u auto i ugasio klimu prije povratka kući", rekao je i dodao:

"Iako su ceste bile jednako mirne, moja navigacija me je usmjerila malo drugačijom rutom kući. Unatoč tome, kada sam stigao kući, prosječna ušteda goriva bila je impresivnih 79.63 mpg, najveća koju sam ostvario vozeći se Smartom ForFour."

Još jedan savjet za uštedu goriva

Istraživanje koje je proveo Express, dokazuje da ugašen klima uređaj uistinu može pomoći vozaču da uštedi novac, ali još jedna stvar igra ulogu u uštedi.

"Također, jedna stvar koja je pozitivno utjecala na potrošnju goriva je kada sam zapeo u gužvi na M1 i vozio 80 km/h tijekom povratka kući. Tada sam trošio gotovo 84 mpg. Ne kažem da bi vozači na autocestama trebali voziti samo 80 km/h, ali svakako može pomoći vozačima da uštede znatnu količinu novca", zaključio je.

