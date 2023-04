Svaki put kada sam prolazio pored kampova gdje su smještene kamp-kućice razmišljao sam o tome kako ti ljudi provode vrijeme. Najčešće su to bile obitelji s djecom, mladi ljudi koji su svoja vozila parkirali tik uz plažu i u prekrasnom krajoliku. Gledao sam kako vrijeme provode sjedeći vani, roštiljaju i druže se. Nikada mi nije bilo jasno kako netko tko ode na odmor odbaci sav luksuz koji se može dobiti u apartmanima i hotelima i odluči svoj godišnji odmor, odnosno ljetovanje provesti u nekoliko skučenih kvadrata.

Karavana klub Hrvatska odlučio je organizirati putovanje u Italiju za sve ljubitelje kampiranja u Hrvatskoj. Nekoliko poziva i par dana razmišljanja bilo je dovoljno da se odlučim izaći iz svoje komforne zone i otputovati kamperom na putovanje koje ću dugo pamtiti.

Zašto smo skoro odustali?

Moja suputnica i ja postavljali smo si puno pitanja prije, pa čak i za vrijeme ovog putovanja. Kako izgleda vožnja kamperom? Kako netko uspije živjeti u svega nekoliko kvadrata? Kako izgleda tuširanje i vršenje nužde u vozilu? Sve nam je bilo malo zastrašujuće. Kada smo došli pokupiti svoj kamper u Bauer Karavana Centru upute o vozilu dao nam je Davor.

Kada je počeo nabrajati kako izgleda vozilo, kako se upravlja njime i na što se mora paziti prilikom vožnje malo je nedostajalo da odustanemo od putovanja. Količina informacija koje smo dobili o našem autodomu (hrvatska riječ za kamper ako niste znali) i o njegovoj veličini i snazi zvučala je zastrašujuće. Vozilo koje smo dobili marke je Hobby, koji glasi za jednog od najboljih proizvođača kampera i kamp-kućica. Dugačko je sedam metara, dakle kao dva automobila, a teško oko tri tone.

Nismo imali puno vremena za procesuiranje informacija i pokušali smo zapamtiti ono najvažnije. Tako nam je ostala u glavi informacija da je vožnja unatrag nemoguća bez asistencije suputnika. A kada je došlo do objašnjavanja kako funkcionira sustav našeg "doma" u sljedeća dva dana, razina konfuzije dostigla je najvišu razinu. Naime, svaki kamper se dijeli na dva dijela. Prvi je kabina za vožnju koja izgleda kao da vozite malo veći kombi. Drugi dio je onaj stambeni. On ima svoj posebni ulaz i raspored. U kamperu postoji malena kuhinja u kojoj je frižider, WC, koji se u nekoliko poteza pretvara u tuš kabinu, spavaću sobu i maleni dnevni boravak.

Ogromno vozilo i dobro iskorišten prostor

Svaki dio stambenog dijela kampera fantastično je složen. Svaki kvadrat nevjerojatno je dobro iskorišten, a o broju ladica i ormarića ne treba ni govoriti. Za nas dvoje s, kako smo kasnije saznali, previše stvari za petodnevno putovanje, bilo je sasvim dovoljno mjesta.

Vožnja kampera u prvih nekoliko trenutaka izgledala mi je zastrašujuće. Vozačka pozicija vrlo je visoka, ali voziti kamper po autoputu jako je jednostavno. Ono što stvara problem je dužina i širina kampera. Prestrojavanje i ubacivanje može biti problem, pogotovo za neiskusne vozače. Svaka nepravilnost na cesti posebno se osjeti u zadnjem dijelu. Ipak, iako prelazak preko rupa i nepravilnosti zvuči bolno, sve je jako dobro zaključano i za vrijeme vožnje nema ispadanja stvari iz ladica i ormarića.

Uporaba vode i WC-a u kamperu

Stambeni dio ima sustav koji kontrolira način korištenja energije. Postoji poseban spremnik za vodu koji može primiti 100 litara vode. Ta voda koristi se za tuširanje, puštanje vode u WC-u i pranje posuđa. Voda koja teče kroz odvod odlazi u drugi spremnik. Taj spremnik sadrži "sivu vodu" koja je zapravo otpadna voda. Ispod vozila nalazi se cijev iz koje se ta voda prazni na za to predviđena mjesta. Vodu je moguće natočiti putem kanistara ili se putem crijeva spojiti na vodu u kampu.

Ono što mnoge zabrinjava i prema čemu postoji najviše sumnji je obavljanje nužde u kamperu. Sve iz WC-a nakon puštanje vode odlazi u poseban spremnik koji se nalazi s vanjske strane kampera. Taj spremnik prazni se u kemijskom WC-u. Ne mogu reći da nije neugodno prazniti "WC školjku", ali je to olakšano putem tabletica koje uništavaju mirise i rastapaju sav otpad.

Energija u kamperu može raditi na struju ili plin. Iako postoje kamperi koji pretvaraju struju u 220 ampera, naš to nije imao. Kada se u kampu spojite na struju možete frižider i grijanje koristiti na struju. Kada parkirate na parkingu koji nema priključak za struju ili za vrijeme vožnje, možete koristiti plin. Nije nam bilo neugodno kada smo se prvi put susreli sa sustavom na kojem je potrebno prebacivati izvor energije ovisno o tome jeste li spojeni na struju ili ne i namještati razinu grijanja. Ipak, hladnoća vas vrlo brzo natjera da se snađete pa smo tako i mi vrlo brzo "doktorirali" taj sustav kontrole energije.

'Kvarovi su najčešće banalni'

Shvatili smo da nije baš jednostavno poznavati rad kampera i kako se održava tijekom puta. Na našu sreću, sudjelovali smo u karavani što znači da smo putovali s drugim, iskusnim kampistima, koji su nam ipak puno pomagali oko održavanja našeg vozila.

"Većina stvari koja se pokvari na putu je ljudska greška ili nepažnja. Na primjer, ne promijene sustav sa struje na plin ili ne dignu osigurač na stupu na kojem se spoje na struju. Nema tu velikih kvarova. Sve je jako dobro posloženo i većinu stvari uspijemo riješiti telefonski. Puno je stvari i zato je vrlo važno slušati. Potrebna su sigurno dva do tri sata slušanja uputa prije nego što preuzmete kamper", rekao nam je Robert Firšt, veliki entuzijast u kampiranju i voditelj servisa u jednom od najvećih centara za prodaju i iznajmljivanje kampera u Hrvatskoj.

"To je jako velika količina informacija. Ljudi se žure na put i hoće što prije krenuti, a moraju shvatiti da ne iznajmljuju obično vozilo nego nešto specifičnije. S ovakvim vozilima treba biti oprezan. Teško je kada dođu petorica odraslih muškaraca, još u kamper stave tri gajbe piva i onda. Fizički ga je teško voziti kada je pretežak, a na cesti te mogu staviti sa strane na vagu. Kazni su visoke. Naši kamperi su svi za B kategoriju do 3,5 tona, a to ne znači ako ste vozili kombi da je kamper isto. Tu vozite ljude, ne krumpire", kaže nam Robert o nekim problemima s kojima se susreću ljudi koji krenu putovati kamperima.

Zaustavljanje prometa

Vožnja unazad je ono zbog čega se najčešće događaju sudari i ogrebotine. Vozilom od sedam metara dužine jako je teško upravljati, čak i uz pomoć stražnje kamere nemoguće je voziti unatrag bez asistencije suputnika. Malo su nas svi preplašili s tom vožnjom unatrag, a vrlo brzo smo i samo osjetili kako je naći se u toj situaciji. Naime, na naplatnim kućicama u Italiji otišli smo na krivi ulaz pa je bilo potrebno reagirati po uputama koje smo dobili.

Suputnica je izašla iz vozila, zaustavila promet i potrudila se da sva ostala vozila na cesti pričekaju da mi odemo tamo gdje smo trebali. Nije loše biti jedno od većih vozila na cesti.

Iako su mi putovanja kamperom i kamp-kućicama izgledala kao jeftinija opcija odlaska na odmor, shvatio sam da to baš i nije tako. Prosječna cijena kampera je oko 75.000 eura. Dakle, za tu cijenu možete dobiti dva automobila visoke klase. Potrošnja goriva kampera na autocesti od Zagreba do Venecije varirala je od 10 do 13 litara, a brzina vožnje bila je oko 110 km/h.

Prvi dan puta zaputili smo se prema Veneciji. Put do Venecije trajao je oko pet sati i vožnja je bila ugodna. Tamo smo prespavali na parkiralištu za što smo izdvojili 25 eura. Sljedećeg dana krenuli smo u svoju avanturu po Italiji. Kako izgleda odnos susjeda na kampiranju, zašto nikada nećete ostati bez pomoći i kako izgleda prekrasna Toskana pratite na portalu Net.hr.