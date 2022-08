Jonathan Lo (35) i Laura Day (29) zaglavili su na Bermudama nakon što je njihov let iz Miamija za London morao prisilno sletjeti zbog mogućeg mehaničkog problema.

Veliki problemi

Zrakoplovna kompanija se ispričala nakon što je let AA38 morao promijeniti putanju oko tri sata nakon polijetanja u ponedjeljak, umjesto toga sletjevši na teritorij britanskog otoka na sjevernom Atlantiku.

Jonathan i Laura, kao i još 301 putnika su čekali više od 15 sati u međunarodnoj zračnoj luci LF Wade u St George'su. Trebali bi se ukrcati na zamjenski let za londonski Heathrow u 20 sati po lokalnom vremenu, gotovo 20 sati nakon slijetanja tamo. Bilo je potrebno gotovo 10 sati da putnici dobiju hranu u zračnoj luci, a bilo je samo osam dostupnih toaleta i nijedan tuš.

Jonathan je ispričao kako je let bio posljednje putovanje 'epskog putovanja' na kojem je zaprosio Lauru u Cape Townu u Južnoj Africi.

Spavanje u zračnoj luci

Par koji živi između Londona i Birminghama spavao je kada je kapetan rekao putnicima da postoji indikacija pregrijavanja elektronike.

Jonathan je rekao: "Malo kasnije to je potkrijepljeno dodatnom objavom da su zapravo mogli namirisati dim u kokpitu zrakoplova." Rekao je da je kad su sletjeli na Bermude bila prilično dramatična scena s vatrogasnim vozilima koja su pratila zrakoplov, no shvatio je da je to standardna procedura i mjera opreza. "Sve je išlo prilično glatko dok nismo ušli u terminal", dodao je.

Jonathan je rekao da su putnici čekali više od tri sata na prvu informaciju o situaciji. Postalo je jasno da će morati spavati u zračnoj luci tek oko 5 ujutro po lokalnom vremenu. Osoblje zračne luke dalo im je deke i jastuke izvađene iz zrakoplova.

Stotine gladnih

Rekao je da stotine ljudi nisu dobili hranu sve dok osoblje zračne luke nije ponudilo doručak u 12.30 sati po lokalnom vremenu. "To je čitavih nevjerojatnih 10 sati nakon što su ljudi sletjeli s djecom i bili su jako gladni", rekao je. "Osjećamo se napušteni od strane zrakoplovne kompanije, doslovno usred Atlantika. Kada smo sletjeli, nismo znali koliko će to trajati, da smo redovito dobivali obavijesti, mogli bismo napraviti planove i siguran sam da bi osoblje zračne luke moglo napraviti planove brže. Ranije sam razgovarao s jednim gospodinom koji je zapravo rekao: 'Pa ionako ću propustiti svoj let u Londonu, mogu li se samo okrenuti i vratiti?", ispričao je.

Jonathan se također planirao naći s roditeljima zaručnice u Londonu kako bi osobno proslavili njihove zaruke. "Imamo samo sljedeća četiri dana zbog našeg rasporeda putovanja kada zapravo možemo reći vijesti", rekao je. "Oni, naravno, znaju, ali željeli smo stvarno razgovarati s njima o planovima i svemu prije nego odu u Australiju, sve je to pomalo frustrirajuće", dodao je.

American Airlines je u priopćenju rekao: "Let 38 American Airlinesa, iz Miamija (MIA) za London (LHR), jutros je preusmjeren na Bermude (BDA) nakon mogućeg mehaničkog problema. Nikad ne želimo poremetiti planove putovanja naših putnika i ispričavamo se zbog problema koje je ovo prouzročilo", piše The Sun.