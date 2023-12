Advent u Zagrebu službeno je započeo 2. prosinca 2023. i trajat će do 7. siječnja 2024. godine. Grad u ovo najljepše blagdansko doba vrvi turistima kao i svake godine pa sam tako upoznala dvije strankinje koje su ove godine odlučile posjetiti Hrvatsku i vidjeti Advent u Zagrebu.

Laia Solé Navarro (35) iz Barcelone je u Zagrebu provela tri noći, a kako bi bolje upoznala grad, obratila se turističkom vodiču pa je turu od dva i pol sata platila 17 eura. Tijekom istraživanja grada upoznala je 20-godišnju Niku Stadnik, koja je podrijetlom iz Ukrajine, a živi u Australiji, gdje je i odrasla.

Obje su odsjele u strogom centru grada. Laia se odlučila za poznati hostel u Ilici, dok je Nika izabrala hotel u Gajevoj ulici, a na svom europskom putovanju je dosad posjetila Budimpeštu, Beč, Bratislavu i Ljubljanu.

Laia je morala presjedati u Beču kako bi došla do Zagreba jer nije imala direktan let iz Barcelone pa je tako avion iz Beča kasnio dva sata, dok je Nika imala let od 27 sati iz Australije do Europe pa je kasnije do ostalih europskih destinacija za prijevozno sredstvo izabrala vlak.

Kako se strancima sviđa naša hrana

NET.HR: Što ste sve probali na Adventu u Zagrebu i je li vam se svidjela hrana?

Nika: Turistički vodič nam je preporučio štrukle u La Štruk pa smo ga poslušale. Slasnu porciju smo platile šest eura. U jednom restoranu sam također probala i sarmu, ali moram priznati da je bila prosječna.

Foto: Privatna arhiva Foto: Privatna arhiva

Smatram da su hrana i piće u Tkalčićevoj ulici preskupi. Vodič nam je preporučio i gostionicu Ficlek i mogu reći da je hrana ondje odlična.

Foto: Privatna arhiva Foto: Privatna arhiva Nika Stadnik

Laia: Probala sam sarmu i sviđa mi se što ima luka u njoj. Fritule su bile jako ukusne i podsjetile su me na jedan bakin recept. Burek je zauzeo posebno mjesto u mom srcu jer me podsjeća na slovački halušky. Probala sam sa sirom. Kuhano vino je svugdje odlično.

Foto: Privatna arhiva Foto: Privatna arhiva Laia Solé Navarro

Usporedba cijena s ostalim europskim gradovima

NET.HR: Kako vam se čine cijene na zagrebačkom adventu? Jesmo li jeftiniji ili skuplji od ostalih gradova?

Nika: Što se tiče cijena hrane i muzeja, Hrvatska je jeftinija od Austrije i nudi studentske popuste svugdje, što je odlično. Kuhano vino u Zagrebu košta tri eura i ukusnije je od onog u Beču, a i jeftinije od austrijskog.

Foto: Privatna arhiva Foto: Privatna arhiva Nika Stadnik

Laia: Advent u Zagrebu me podsjeća na advent u Brnu, u Češkoj.

Foto: Privatna arhiva Foto: Privatna arhiva Laia Solé Navarro

Preporučit će drugima da posjete Zagreb

NET.HR: Jesu li vam se svidjeli Hrvati i hoćete li preporučiti drugima da posjete Hrvatsku?

Nika: Volim Hrvate, podsjećaju me na Ukrajince. Svidio mi se turistički vodič koji nam je pokazao grad. Dobro nas je informirao i vidjelo se da jako dobro poznaje povijest Zagreba.

Kada sam posjetila Ljubljanu, također sam angažirala turističkog vodiča koji je bio odličan. Obojica vodiča se zovu Marko i bili su sjajni.

Foto: Privatna arhiva Foto: Privatna arhiva Nika Stadnik

Preporučila bih svima da posjete Zagreb i da odsjednu u Hotelu Dubrovnik, gdje je doručak savršen, a hotelska soba udobna. Malo je skupo, ali vrijedi svakog eura.

Foto: Privatna arhiva Foto: Privatna arhiva Nika Stadnik

Laia: U Zagreb sam došla zbog božićnog adventa i ugođaja. Bilo mi je jako lijepo, ljudi su jako dragi i definitivno ću preporučiti drugima da posjete Hrvatsku. Također sam bila vrlo zadovoljna smještajem u hostelu gdje sam upoznala zanimljive ljude.

Foto: Privatna arhiva Foto: Privatna arhiva Laia Solé Navarro

Djevojke su posjetile Muzej prekinutih veza i tunel Grič.

Niki se na kraju toliko svidio hostel u kojem je odsjela Laia da ga je otišla još jednom posjetiti kako bi sljedeći put kada dođe u Zagreb upravo ondje odsjela. A njezina sljedeća lokacija je München, nakon kojega planira svratiti i do Londona jer, kako i sama kaže, u Australiji nemaju tradiciju božićnog adventa.

