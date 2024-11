U ovo vrijeme godine, Advent u Zagrebu počinje! Donosimo sve detalje

Uskoro nam počinje još jedan Advent u Zagrebu pun božićne čarolije i blagdanske radosti koji će trajati od 30. 11. do 7. 1. iduće godine . Kao i svake godine, Advent se nalazi u Centru Zagreba i još nekoliko lokacija. Posjetitelje čekaju brojne umjetničke instalacije idealne za fotografiranje, poseban adventski jelovnik (blagdansku klopu od kobasica do fritula), koncerti, aktivnosti za najmlađe i još mnogo toga.

Što posjetiti za vrijeme Adventa u Zagrebu?

Advent predstavlja tradiciju, kreativnost i nezaboravan ugođaj. Hrvatski prirodoslovni muzej u svojim novoobnovljenim prostorima spava znanost s blagdanskom čarolijom i umjetnošću. Nudi sadržaj i za djecu i za odrasle te će biti idealna destinacija za obitelji, ljubitelje znanosti i kulture. U Muzeju grada Zagreba će se raditi na izradi božićnih jaslica, ali i ostale radionice (radionice izrade paprenjaka, ukrašavanja božićnih kuglica) te izložbe 30 jaslica izvedenih u raznim tehnikama. Etnografski muzej će nas vratiti u prošlost uz tradicionalne pučke napjeve i narodne pripovijetke, ali i radionice izrade božićnih ukrasa. Advent u Kući karikature Oto Reisinger slavi bogati opus najpoznatijeg hrvatskog karikaturista uz brojna iznenađenja i nagradne igre. Šećer na kraju je zagrebački Muzej čokolade s izložbom popularnih čokoladnih proizvoda iz prošlosti; onih u kojima su na božićna jutra s ushićenjem uživali naši roditelji, bake i djedovi te daljnji preci.

Od ostalih programa za najmlađe, bit će organizirana "Bajka za van: Crvenkapica, vuk i baka", kazališna šetnja koja se sluša, gleda i igra za djecu stariju od pet godina, za koju je prijava obavezna. Tu je i Advent u Maloj sceni. Šuć Muć priča ili Bajka o zlatorogom jelenu je predstava u kojoj su glavni likovi Jablanko, Latica i Rosa te koji će mališane podučiti o važnosti zajedništva, vjere u sebe te dobrote. Teatrino klincolino će na Strossmayerovom šetalištu obradovati s čak četrdesetak izvedbi popularnih i manje poznatih dječjih priča koje će, uz povremeni slatki zalogaj, slaviti tu radosnu idilu. I naravno, ne slave samo ljudi Božić, tako da će Adventska avantura u Divljem srcu grada u gradskom Zoološkom vrtu ponovno otvoriti svoja vrata posjetiteljima uz poseban obiteljski program.

Gdje je sve Advent u Zagrebu?

Legendarni Advent na glavnom zagrebačkom trgu poziva sve posjetitelje na (ponovno) otkrivanje njezinih intrigantnih priča, mitova i legendi. Fuliranje se isto vraća u srce Zagreba s najzagrebačkijom pričom ikad - Tko pjeva, zlo ne misli! Vraća posjetitelje u prošlost i budi sjaj starog Zagreba. Terasa hotela Esplanada također se pridružuje sa svojom inačicom Fuliranja - prigodno nazvanog FOOLING AROUND by Fuliranje. U duhu Adventa u Zagrebu ukrašeni će biti i vrh Nazarove ulice, kao i najstariji zagrebački hotel Jägerhorn. Vraća se i Advent na Europskom trgu kao i na Zrinjevcu i nudi pregršt zabavnih aktivnosti. Ledeni park ove godine slavi svoj 10. rođendan i pruža božićnu čaroliju na moderan način. Kvatrić, omiljeni zagrebački trg, pridružuje se ovogodišnjem Adventu Zagreb u jednoj divnoj božićnoj simfoniji za sve generacije. Mjesečev vrt se također vratio na park Ribnjak, a u tunelu Grič će ove godine biti prikazano magično putovanje na Sjeverni pol, inspirirano knjigom Polar Express.

Počinje zvučati kao Božić - koncerti i glazbeni spektakli na Adventu u Zagrebu

Na raznim lokacijama će oriti i božićne melodije. Glazba u crkvi sv. Marka u Zagrebu je tradicija, koja obuhvaća izvedbe klasične i sakralne glazbe koje ove godine ponovno odjekuju unutar njezinih povijesnih zidova. Komorni zbor "Ivan Filipović" publiku časti s dva koncerta - od klasičnih zborskih skladbi do popularnih svjetskih božićnih melodija. U četiri termina za vrijeme Adventa, majstori klavira će uz pratnju sopranistice izvoditi pomno odabrane svevremenske bisere iz glazbene riznice Johannesa Brahmsa. Ljubitelji klasičnih nota svih generacija ovog adventa uživat će i u četiri koncerta Zagrebačkog komornog orkestra i njegovih izuzetno talentiranih solista.

Kod Kule Lotrščak održavat će se koncerti svaku srijedu, četvrtak i petak do Badnjaka. Nastupaju Harmonija disonance, Gospel sastav The Messengers i Klapa Kana G. U kratkoj izvedbi i bez najave mogao bi vas iznenaditi kvartet profesionalnih vokalnih umjetnika „Vox“. Nastupit će na frekventnim točkama centra Zagreba i publici predstaviti ponajbolje i ponajljepše od adventskih skladbi hrvatske i svjetske glazbene baštine. Na temu iznenađenja, organizirani će biti i brojni flash mobovi u tramvajima. S ponajljepših zagrebačkih balkona dopiru melodije u izvedbi šesteročlanog Ad gloriam brass limeno puhačkog sastava, unoseći blagdansku radost na šarene gradske ulice. U prostorima Muzeja grada Zagreba i Etnografskog muzeja u Zagrebu, Zagrebački solisti, najrenomiraniji hrvatski komorni ansambl održati će četiri koncerta za koja je potrebna prijava, no ulaz je besplatan.

Posebne aktivnosti na Adventu u Zagrebu

Veseli Djed Božićnjak ove se godine odlučio spustiti sa Sjevernog pola i pridružiti Adventu Zagreb, i to u zbilja posebnom stilu: vozit će svoju kočiju oko Zrinjevca kako bi svatko mogao iskusiti tu pravu božićnu čaroliju. Ako pratite svjetlosni spektakl koji kreće od ulaza iz Radićeve ulice, odvesti će vas na bal u Klovićevim dvorima, gdje će veličanstveni luster ponovno zasjati i stvoriti atmosferu pravog balskog salona, kao iz bajke. Nešto drugačije plesno iskustvo čekat će vas u Diplomat Hotelu. Zaplešite Bachatu zajedno s vrhunskim internacionalnim plesnim instruktorima u najveselijem ritmu. Tu je i već tradicionalni Zagreb Advent Run, ali i Pop-Up izdanje omiljenog PLACe marketa na tržnici Dolac. Britanski trg če također postati hotspot za glazbu, hranu i piće u zimskom izdanju Food Truck Festivala.

