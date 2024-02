Scotty Kilmer, jedan od najpopularnijih stručnjaka za automobile na YouTubeu, podijelio je niz savjeta koji mogu pomoći vozačima oko potrošnje goriva njihovih automobila. Automehaničar je više od 55 godina, a sada redovito objavljuje videozapise na svom YouTube kanalu i dijeli savjete vozačima da uštede novac i izbjegnu skupu štetu.

U popularnom videu, Scotty je upozorio vozače da ne kupuju uređaje koji navodno poboljšavaju potrošnju goriva, savjetuje da umjesto toga redovito provjeravaju tlak u gumama.

Gorivo se više troši zbog tlaka u gumama

"Danas ću vam pokazati kako postići veću kilometražu na benzin u automobilu, i to bez korištenja uređaja za prijevaru, nemojte se zavarati. Da ti uređaji stvarno rade, proizvodili bi ih u tvornicama automobila zbog ogromnog pritiska društva da se postigne veća potrošnja goriva. Otkrit ću vam kako možete provjeriti je li vam tlak u gumama ispravan. Ako nije u redu, guma će imati previše trenja pa će potrošnja goriva biti lošija", objasnio je Scotty.

Mehaničar je primijetio da gume polako gube tlak tijekom vremena i potrebno ih je ponovno napuniti zrakom do razina navedenih u priručniku za vozilo. Vozači koji to ne čine redovito mogli bi primijetiti lošiju potrošnju goriva jer gume dolaze u dodir s cestom, a također se izlažu opasnosti da se mnogo brže istroše. Kako bi se to izbjeglo, preporučuje se svim vozačima da provjere tlak u gumama barem jednom u svaka dva tjedna i prije svakog dužeg putovanja.

Foto: Shutterstock

Međutim, Scotty je također predložio da vozači mogu uštedjeti na svojim računima za benzin i dizel tako što će provjeriti je li filter zraka čist. Dodao je: "Također, ne smijete imati prljav filter zraka. Vaš automobil sagorijeva tisuće kubičnih stopa zraka, a ne možete zaustaviti taj protok sa začepljenim filtrom."

Uobičajeno je da se zračni filtri automobila moraju mijenjati jednom godišnje ili ranije ako se vozilo često vozi u prašnjavim uvjetima, kako bi motor dobio dovoljno čistog zraka.

Scotty je preporučio vozačima da izbjegavate naglo ubrzavanje i kočenje: "I budite umjereni vozač. Shvatite da što se motor brže okreće, troši više goriva."

Vlasnici automobila s brojačima okretaja ili tahometrom trebali bi pokušati izbjeći broj okretaja motora veći od 2500 okretaja u minuti tako što će što prije promijeniti stupanj prijenosa u viši stupanj prijenosa, piše Express.co.uk.

Foto: Shutterstock

