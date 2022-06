Smještaj za ljetovanje u Srbiji za sedam dana može stajati i do 1.000 eura, ali i svega 50- ak eura ako se odlučite na kampiranje, piše Kurir koji je skupio cijene popularnih odmarališta u Srbiji, od onih u planinama do jezera i toplica. Čak su i smještaju u hotelima prihvatljivi u pojedinima se noćenje kreće i do 900 kuna, a prosjek je oko 250, 260 kuna po danu, za ponude koje uključuju noćenje s doručkom. S druge strane, ako želite povoljniju varijantu, možete naći privatan apartmanski smještaj i za 67, 70 kuna po noći.