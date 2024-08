Radnik hotela bio sumnjiv pa je stavila kameru u sobu: Snimka ju je zaprepastila

Rara Armstrong iz engleskog Gloucestera povela je svog 11-godišnjeg sina na obiteljski odmor u jedan hotel u Španjolskoj, gdje je proživjela vrlo neugodne situacije te je bila "uplašena", piše Daily Mail.

Njih dvoje su u svibnju ove godine bili na ljetovanju te je, kaže, sve počelo već prvog dana, odmah nakon što se prijavila na recepciji za boravak u hotelu. Kako je objasnila, kada je došla do svoje sobe, shvatila je da ključ ne funkcionira, pa se vratila na recepciju da to prijavi.

Međutim, umjesto da požuri i riješi problem, recepcioner ju je pozvao na kavu, a kada ga je odbila, tražio je broj njenog mobitela.

"Bila sam pomalo prestravljena, to je bila posljednja stvar koja mi je trebala" ispričala je Rara.

Međutim, tu priči nije kraj. Recepcioner je iskoristio podatke koje je ostavila prilikom rezervacije sobe i uspio je pronaći njezin Only Fans profil.

Recepcioner ju je opsjedao

"Poslao mi je poruku koja glasi: 'Ne mogu vjerovati da si u Španjolskoj'. Pitala sam jesmo li se sreli na aerodromu, a odgovor je bio: 'Ne, odsjela si u hotelu u kojem radim'. To me šokiralo", ispričala je Rara.

Rara je napisala recepcioneru da joj je vrlo neugodno, pogotovo jer je na ljetovanju s djetetom, na što joj se on ispričao i zamolio je da nikome ne kaže što se dogodilo.

No, nekoliko dana kasnije, Rara je otišla sa sinom na večeru, ali kada su se vratili u sobu, pronašla je bocu "Proseka". Odmah je shvatila o čemu se radi pa je odlučila poslati poruku upornom recepcioneru i otkriti je li on počinitelj, na što joj je on samo kratko odgovorio: 'Žao mi je ako sam te uznemirio'.

'Užasno sam se osjećala'

Srećom, Rara je prije odlaska na večeru ostavila uključenu kameru, a snimku je odlučila pogledati nakon što je u sobi zatekla bocu pića. Ono što je vidjela jako ju je uznemirilo i šokiralo.

Naime, na snimci se vidio muškarac odjeven u elegantnu košulju i hlače, koji ulazi u njenu sobu, pretura po stvarima, a zatim uzima njeno donje rublje, koje je stavio u džep nakon što ga ga je dobro pomirisao.

"Užasno sam se osjećala. Bila sam na odmoru i ovako nešto nisam očekivala," kazala je Rara.

Posljednju noć ljetovanja provela je u drugoj sobi i rano ujutro se sa sinom vratila u Englesku. Nekoliko dana nakon završetka njenog ljetovanja, stigla joj je isprika turističke agencije preko koje je rezervirala smještaj s informacijom da je recepcioner dobio otkaz.

