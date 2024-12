Je li ovo najdosadnija država na svijetu? 'Ljudi su jako hladni, ne ulaze u interakcije'

Marija je srpska influencerica koja već neko vrijeme objavljuje svoja putovanja diljem Europe na svom profilu ''Marija solo traveler'' . Iako je njezin poslovni moto - putovanja skromna za novčanik, a bogata za iskustvo, sada je otkrila kako je putovanje u 36. zemlju na njezinom popisu, Litvu, nije pretjerano oduševilo.

"Ova je zemlja poznata kao jedan od naših najljućih protivnika kada je riječ o košarci. Jedna od baltičkih država koja kod nas nije osobito popularna. Njezin glavni grad ima svega pola milijuna stanovnika, a njezin jezik jedan je od najstarijih na svijetu… Dobro došli u Litvu i njezin glavni grad Vilnius. Kao što možete primijetiti po arhitekturi, očigledan je ruski utjecaj, no kako Baltik nastoji postati dio nordijske regije, odnosno dostići razinu Skandinavije, vidljivo je da je novi dio grada izgrađen prema uzoru na skandinavske zemlje. To omogućuje da na jednom mjestu vidite nekoliko generacija arhitekture'', pričala je Marija u svojoj objavi na TikToku pa nastavila:

"Vilnius mi se sviđa, lijep je, uredan i čist, ali ljudi koji ovdje žive uopće mi nisu 'legli'. Imam osjećaj da sam ovdje prestala smijati se... Ovdje se ljudi ne smiju, ovdje ljudi ne komuniciraju jedni s drugima, ovdje mislim da čak ni ne govore engleski. Mi se u Srbiji žalimo kako ljudi ne kažu 'dobar dan', 'izvolite' ili 'hvala', ali ovdje se doslovno nitko nikome ne javlja. Nisam do sada doživjela ni u hostelu da me je netko od osoblja pozdravio, nego se prave da nas ne vide. Ne znam je li to stvar mentaliteta, ali ljudi su jako hladni i uopće ne ulaze u interakciju jedni s drugima", otkrila je Marija.

Za kraj je s pratiteljima podijelila kako su je cijene ipak oduševile.

"Najviše su me oduševile cijene jer je sve dosta povoljno. Primjerice, obrok u restoranu koštao je 8 eura. Također, ovdje kavu poslužuju u velikim šalicama, a kolači su ukusni. Kavu i kolač ukupno sam platila 5 eura. Vozovi su im fenomenalni, a karte vrlo povoljne – povratna karta koštala me samo 5,5 eura. Za kraj, hostel u kojem sam odsjela jako je lijep. Iako nisam zadovoljna uslugom i osobljem, prostor je topao, a zasebnu sobu platila sam 25 eura po noćenju, što je zaista povoljno", zaključila je.

