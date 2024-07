Istina je, turisti muku muče s iznajmljivačima i vlasnicima restorana koji nikako da udovolje njihovim prohtjevima. Takvih je slučajeva puno. A što je s iznajmljivačima apartmana koji često nalete na goste koji ne paze na bukirani prostor, štoviše, uništavaju ga, kao i s gostima restorana koji podmiču kukce kako bi dobili besplatno jelo?

Većina danas prati recenzije na Internetu osoba koje su posjetile određeno mjesto kako bi se uvjerili da to neće biti još jedan od brojnih promašaja u nizu, a rijetko tko uzima u obzir da bi neke od loših recenzija mogle biti lažne te je recenzija ondje samo kako bi im vlasnici omogućili nešto besplatno. Loše recenzije mnogima mogu osigurati manju posjećenost, pa tako i zaradu. Upravo zbog toga mnogi idu linijom manjeg otpor pa ne reagiraju nasilno na njihove laži, već pokušavaju udovoljiti i takvim kupcima. Je li to fer? Nije.

Koliko vam se puta dogodilo da u neki restoran nište ušli samo zato što je neki tamo susjed iz trećeg sela čuo od prijatelja iz drugog grada da je u tom restoranu u juhi našao kukca. Znalo se dogoditi puno puta da je netko objavio slične fotke na Internetu, narušivši tako reputaciju nekad uglednog restorana, a sve samo kako bi se našalio ili osvetio jer nije dobio uslugu koju nije trebalo platiti.

Bonton... Što je to?

Privatni iznajmljivači imaju sličan, ali dublji problem. Točnije, imaju problem s mladima. Smeće ostavljaju posvuda i ostave prostor u kojem borave u kaotičnom stanu. Kako često znaju sjediti tako da im je noga pozicionirana ispod stražnjice, ostavljaju tragove na kauču i stolcu, a uzevši u obzir da su neki u stanu cijelo vrijem u tenisicama, ponekad se posvuda mogu naći otisci zmazanih tenisica. Na podu, stolu, krevetu, pa i na zidu. Da stvar bude gora, neki spavju i namazani kremom za sunčanje, ostavljajući velike fleke. Zvuči kaotično? Iznajmljivačima je to svakodnevna stvar na koju se teško mogu naviknuti, a oni se nažalost ne mogu poslužiti recenzijama.

Često gosti traže i raniji check in, a rijetko je to moguće ako je apartman kroz cijelo vrijeme pun te je potrebno vrijeme da se stan očisti i dovede u prvobitno stanje. Iako kod mnogih to niej moguće, zbog ljutnje se osvećuju lošim recenzijama. Također, traže raniji check in, a rijetko je to moguće ako je apartman kroz cijelo vrijeme pun te je potrebno vrijeme da se stan očisti i dovede u prvobitno stanje.

Ima i onih koji lažu o svojim godinama kako bi platili nešto manju cijenu smještaj, a zanimljivo je da se nitko od tih gostiju nije sjetio da ih se pri dolasku traži osobna kako bi ih se provjerilo. Znalo se dogoditi i da u dogovoreni smještaj dolazi bračni par s malim djetetom za koje je pripremljen i mali krevet, a kad ono, dolazi kći od 20 i kusur godina koja se razvela već dva puta. Ljudi će svašta probati kako bi uštedjeli koji cent, ne razmišljajući o postupcima.

Nepozvani gosti

Koliko daleko gosti idu s bezobzirnim ponašanjem, pokazuje i njihovo dovođenje vlastitih gostiju. Plate za dvoje, a pozovu troje. I nikad ne znaš je li u pitanju samo piće, običan razgovor ili čak besplatna noć ili dvije. U tim situacijama vlasnici gotovo uvijek slušaju priču da su došli zajedno, ali su smješteni odmah ispod ili nešto slično tome… U rijetkim je to slučajevima zapravo istina.

Pouka priče, ne dopustite da jedan loš glas zasjeni tisuće dobrih. Postoji puno dobrih restorana, kao i apartmana manje posjećenih samo zbog loših tračeva, a možda su baš jednako dobri kao i oni razvikani. Raspitajte se dobro, istražite i probajte. Sretno!

