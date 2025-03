Hrvati o najočajnijim turističkim destinacijama: Odgovorima izazvali buru komentara

Svatko od nas ima svoju omiljenu hrvatsku turističku destinaciju kojoj se rado vraća i onu koju izbjegava u širokom luku. Slučajni prolaznici otkrili su na TikToku RTL-ovog portala Net.hr u rubrici "Vox populi" koja je po njima "najočajnija turistička destinacija".

"U Hrvatskoj - Zrće", rekla je jedna djevojka.

"A ne znam, Istra", otkrio je jedan mladić.

Jedna ispitanica kazala je da joj je Benkovac najočajnija turistička destinacija, jer "izgleda očajno" i "tamo nema ničega".

"Joj, samo malo da se sjetim kako se zove. Benkovac! Izgleda očajno i nema života, tamo nema ničega, a ljudi i dalje dolaze tamo, turistički", istaknula je.

Slavonija je 'propala'

Student strojarstva otkrio je da su mu roditelji iz Osijeka, no, njemu je najočajnija turistička destinacija Slavonija, jer je "većinom propala".

"To bi nažalost, moji roditelji su iz Osijeka, ali morao bih reći Slavonija. Što zbog toga što mladi idu iz Slavonije, što zbog toga što država ne financira Slavniju, i tako. Slavonija je većinom propala i to bi se većina Hrvata složila s time da Slavonija baš i nije kakva je bila", rekao je.

Makarska je 'dosta prljava'

Student je, također, otkrio da namjerava nakon što završi fakultet ići raditi u inozemstvo pa se nakon toga vratiti u Hrvatsku kako bi "vratio staru slavu Slavoniji".

"Ja sam po zanimanju sad student strojarstva. Ja mislim ići u inozemstvo, vratiti se tu i uložiti u Hrvatsku, jer stalo mi je do moje rodbine, do mojih gena, do Slavonije, do Dalmacije i želim vratiti snagu u poljoprivredi. Moj djed je imao vinograd, nadam se da ću jednog dana to naslijediti, pa da ću moći dalje financirati razvoj hrvatske poljoprivrede. Vratiti staru slavu Slavoniji", otkrio je.

Dva prolaznika otkrila su da im je Makarska najgora turistička destinacija u Hrvatskoj.

"Možda Makarska. Nisam dugo bio tamo, ali zadnji put kad sam bio je bilo previše turista, dosta prljavo i tako", otkrio je jedan od njih.

Bura komentara na Tik Toku

"Nemam ništa protiv grada, samog po sebi i nemam ništa protiv ljudi koji tamo žive, samo ponekad jednostavno su, ajmo reći, ne da su umišljeni, nego jednostavno tretiraju ljude kao turiste, ne tretiraju ih baš kao ljude. Imao sam neko loše iskustvo, ja sam siguran da je to dobro mjesto, ali inače ja preskačem Makarsku", rekao je jedan mladić.

Tiktokeri su u komentarima većinom izrazili neslaganje sa sudionicima ankete, a najviše bure izazvale su izjave studenta strojarstva koji je rekao da mu je Slavonija najočajnija turistička destinacija.

"Slavonija je prelijepa i nikako ne bi rekla očajna", glasio je jedan od prvih komentara.

"Slavonija nije propala. Malo se provozaj autom kroz naša sela i gradove pa pogledaj kako su napredni i bez mora, za razliku od ostatka", poručila je jedna tiktokerica.

'Ne diraj mi Benkovac!'

"Ja sam u Slavoniji i puno je bolje nego u Istri ili Zagrebu, na primjer", otkrio je jedan čitatelj.

Tiktokeri su, također, stali u obranu Benkovca i Makarske.

"Vidi se da nisi iz Benkovca, no hate, predivan životni grad za mlade i obitelji!", poručila je jedna žena.

"Ne diraj mi Benkovac!", istaknuo je čitatelj.

"Ma nemoj ti meni Makarsku! Nema ljepšeg grada", napisala je tiktokerica.

