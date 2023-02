U hotelu niti jedan dan nije isti, a zaposlenici nekog hotela najbolje znaju s čime su se sve suočavali tijekom radnog vremena. Svi djelatnici hotela moraju imati sposobnost brzog prilagođavanja dinamičnim uvjetima rada u turizmu i biti spremni raditi pod stresom.

Iako se radi o uzbudljivim poslovima punih novih izazova, ponekad im loši i toksični međuljudski odnosi s kolegama ili drame s gostima mogu lako uništiti dan. Nekad su to smiješne situacije, nekad opasne, a ponekad samo izazovne jer je poznato da svi zaposlenici hotela, osobito recepcionari moraju brzo i učinkovito riješiti probleme sukladno najvišim standardima hotela.

Zaposlenici hotela često znaju reći da bi zbog brojnih iskustava u hotelima mogli napisati knjigu. Knjigu nisu napisali, ali su nam bivši i sadašnji zaposlenici hotela za novi serijal Hotelske priče iz Lijepe Naše ispričali neke svoje situacije iz hotela.

Marko je dugi niz godina radio u hotelima u kojima je svašta doživio, od smiješnih do izuzetno neugodnih situacija, a nama je izdvojio tri priče, od kojih se posebno ističe gost koji je doslovno zgnječio TV u hotelskoj sobi, do muškarca koji je urinirao na vrata tuđe sobe.

Gost urinirao na vrata tuđe sobe

Marko (31): Jedno jutro sam došao u hotel preuzeti smjenu na recepciji i početi raditi. Bilo je 7:15 i na recepciju mi je došao muškarac između 25 i 30 godina, samo u boksericama, nije imao ni čarape. Došao je zbunjen i tražio ključ jer ga je zabunom ostavio u sobi. Tražio sam ga ime i prezime, koje se podudaralo s brojem sobe za koju je tvrdio da je. Dao sam mu novi ključ i gost je otišao u sobu. Nekoliko sati kasnije, oko 10h, dolazi mi obitelj, suprug sa ženom i dvoje djece koji su spavali u apartmanu, najskupljem u hotelu i požalili su se da im je netko kucao ujutro, ali kad su otvorili da nije bilo nikog više i da je nešto mokro ispred sobe. Odmah sam poslao čistačice da očiste ako je bilo nešto.

Kako nisam imao mira, išao sam gledati nadzorne kamere da vidim što se dogodilo, tko im je kucao na vrata dok su spavali i da vidim što je to mokro, tko je prolio nešto ispred sobe. Ustanovio sam da je u 7 ujutro, prilikom preuzimanja smjene, taj isti mladi gospodin koji mi je bio na recepciji u 7:15, zamijenio vrata soba misleći da je njegova soba na jednom kraju hodnika, a zapravo je bila na drugoj strani. On je zamijenio sobu s ovom obitelji i kucao im, misleći da će mu otvoriti cimer, ali nitko nije otvarao jer je u toj sobi bila obitelj. Ne znam otkud je došao gol, ali se na kameri vidi da skida bokserice i počinje urinirati ispred sobe od gostiju. Vidjelo se da je shvatio da urinira u hodniku, a ne u sobi i u tom trenutku je prošla grupa Kineskinja, kojima je to bilo smiješno. Počele su se smijati i shvatio je što je napravio pa je počeo trčati do recepcije po ključ.

'Zgnječio je TV do neprepoznatljivosti'

Riječ je o stranom gostu srednjih godina koji je tijekom ljeta došao poslovno i bio je oko 2-3 dana u hotelu. Tijekom check-ina i kompletne komunikacije s njim sve se činilo u redu, ali u jednom trenutku na recepciju me nazvao kućni majstor sa sobaricama, koji su rekli da obavezno moram doći u sobu jer je gost dosta toga polomio te da provjerim svojim očima. Kad sam došao u sobu, bilo je dosta stvari polomljeno, među ostalim je TV bio zgnječen, skroz polomljen i neprepoznatljiv. Kad se uđe u sobu, uopće se ne može razaznati da je to televizor, izgledalo je kao neka zgužvana stvar. Bilo mi je teško jer nisam znao što da napravim.

Suočio sam se s gostom kad se vratio u hotel i zaustavio ga te mu rekao da su u sobi pronađeni krv i polomljen televizor. Vrtio sam kamere nazad da vidim kako se taj čovjek ponašao tijekom boravka, je li neurotičan, je li ga se trebamo bojati i da vidim je li trebamo pozvati zaštitare, ali primijetio sam na nadzornim kamerama, kad je izlazio to jutro i kad je polomio televizor, da je izlazio s rukavicama usred ljeta kako bi pokrio ogrebotine koje je imao na šaci kad je lomio sve po sobi. Čovjek je spavao sam u sobi, nije nikoga ozlijedio nego je očito bio jako nervozan zbog nečega što se dogodilo pa je polomiti sve oko sebe. Kad sam se suočio s njim, odmah je priznao što je napravio, ali ne i da je išta polomio nego je rekao 'aha, da, to sam se popiknuo na tepih i lupio glavom o televizor'. To je bio njegov razlog zašto je bio zgnječen TV u sobi. Nitko nije povjerovao i na kraju smo mu uz njegovo odobrenje teretili karticu u iznosu novog TV-a.

Gospodski pas Hrvatice

Gospođa srednjih godina je došla u hotel i pri ulasku u hotel se vidjelo da je jako bogata, po stvarima koje je imala uz sebe, do načina ophođenja prema nama. Vidjelo se da je žena prošla svijet. Boravila je sama u hotelu tjedan dana i radilo se o našoj gošći, Hrvatici, koja je za svaki ručak i večeru naručivala room service, ali uvijek za dvoje, iako je bila sama u hotelu i prijavljena samo ona, bez ikakve pratnje. Bila je jako fit i dalo se zaključiti da nije mogla oba jela pojesti sama za ručak i večeru. Nakon nekog vremena se ustanovilo da je gošća, tako fina i bogata, imala i psa sa sobom, kojem je svaki put naručivala bifteke i tjesteninu. Sve što je ona jela, taj pas je jeo isto. Pas je živio gospodski život, ispričao je Marko.