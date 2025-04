Skeneri u zračnim lukama izvor su brojnih kontroverzi. Sada se neka pravila mijenjaju

Skeneri na aerodromu mnogima idu na živce, no oni stariji modeli izazivali su još veće glavobolje kod putnika. Trenutno je u nekim zemljama na čekanju dolazak novih sigurnosnih rješenja koja bi trebala ukinuti neka pravila s kojima su brojni nezadovoljni. No, prijašnja pravila bila su još kontroverznija nego ova današnja.

Na božićni dan prije 16 godina zaštita na zračnim lukama se zauvijek promijenila nakon što je Umar Farouk Abdulmutallab pokušao unijeti bombu u zrakoplov. On je odjeven u donje rublje s plastičnim eksplozivima pokušao izvršiti napad na zrakoplov, no zahvaljujući herojskim potezima posade i putnika spriječena je nesreća za vrijeme leta Northwest Airlinesa od Amsterdama do Detroita. Abdulmutallab, povezan s Al-Qaidom, osuđen je 2012. godine na više doživotnih kazni bez mogućnosti uvjetnog otpusta.

Foto: Profimedia

Nakon incidenta aerodromi su uveli takozvane "Rapiscan" skenere koji su bili postavljeni u američke i britanske zračne luke. Putnici su ih prihvatili, sve dok nisu shvatili da se kroz skenere može vidjeti baš sve. Mogao se vidjeti "goli" X-ray svakog putnika.

No, takvu su vrstu skenera odlučili vrlo brzo maknuti zbog negativnih iskustava i reakcija putnika.

"Je li ovo razlog zašto su me uvijek maknuli sa strane", "Zamislite koje su traume doživjeli radnici na aerodromu", pisali su brojni na društvenim mrežama.

Nasreću, ovakva vrsta tehnologije više nije prisutna, a u Velikoj Britaniji se uskoro mogu očekivati nova pravila u zračnim lukama. Novi skeneri će omogućiti putnicima da zadrže tekućine do 100 mililitara i elektroniku poput laptopa u ručnoj prtljazi tijekom sigurnosne kontrole.

