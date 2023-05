Amerikanke Ellie Hamby i Sandy Hazelip, dvije najbolje prijateljice iz Teksasa, pokazale su da su godine samo broj krenuvši na svjetsku turneju u 81 godini. Njih dvije su u 80 dana obišle svijet, obišle su 18 zemalja na svih sedam kontinenata. Njihovo putovanje započelo je 11. siječnja, piše na blogu "Around the World in 80 Days", web stranici koju su napravile kako bi dokumentirale svoja putovanja. Štoviše, stekle su značajan broj pratitelja na društvenim mrežama i od milja su poznate kao "putujuće bake". Žene su započele svoju avanturu prelaskom Drakeova prolaza kako bi posjetile Antarktiku.

Hamby, fotografkinja, i Hazelip, liječnica i predavačica, prvi put su se susrele kada se Hazelip pridružila projektu Medicinske misije u Zambiji koji su Hamby i njezin suprug vodili u južnoj Africi. Povezala ih je zajednička ljubav prema putovanjima, što je na kraju dovelo do njihova putovanja oko svijeta.

Ideju da bi mogle putovati prva je spomenula Hazelip, koja je rekla da bi bilo zabavno putovati oko svijeta u 80 dana u dobi od 80 godina. Njihovo putovanje bilo je posvećeno njihovim pokojnim muževima, Kellyju i Donu. Tijekom posljednja tri mjeseca, uživale su u raznim iskustvima. Jahale su na devama u Egiptu, susrele su slonove na Baliju, plesale u Nepalu i svjedočile polarnom svjetlu u Finskoj.

Iako su nailazile na razne prepreke, dvije najbolje prijateljice svoje su putovanje završile bez ikakvih nesuglasica. Za Hamby, najupečatljiviji aspekt njihova putovanja bili su ljudi koje su sreli. "Iako smo uživale u svim znamenitostima, ono čega se najviše sjećamo su pojedinci koje smo sreli", rekla je. "Upoznale smo neke od najljubaznijih ljudi na svijetu i sada imamo drage prijatelje diljem svijeta." Njihova dob nije utjecala na njihov plan putovanja u inozemstvo. Hazelip je 81. godinu opisala kao "idealnu dob" za njihovu avanturu. “Kako stariš, stječeš mudrost i donosiš bolje odluke”, objasnila je. "To je ugodan aspekt. U ovoj fazi mogu u potpunosti cijeniti ljepotu i sve to prihvatiti. Ovo je bila idealna dob za mene za putovanje i zahvalna sam na iskustvu."

Unatoč tome što su završile svoje putovanje i vratile se kući u Teksas, njih dvije već planiraju svoju sljedeću avanturu. Njihovo putovanje pokazuje da godine nisu prepreka putovanju i da nikad nije kasno za istraživanje svijeta i nova iskustva.