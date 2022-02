Svatko ima svoje tajne, ali većina nas ne bi očekivala da vlastita obitelj od nas skriva nešto. Ali ispostavilo se da bi moglo biti puno toga što vam vaši rođaci zapravo ne govore. Takav je i slučaj žene kojoj se nedavno cijeli život okrenuo naglavačke nakon što je otkrila da njezina baka skriva veliku tajnu, piše Mirror.

U svom videu, žena je ispričala kako je DNK test pokazao njezinoj obitelji da imaju mnogo rođaka s bakine strane - unatoč tome što je starija žena tvrdila da je bila siroče i jedino dijete. Doznali su i da je baka “izbrisala prošlost”, promijenila ime i glumila da je druge rase da bi imala “bolji život”.

Velika tajna

Rekla je: “Moja baka je odnijela svoju tajnu u grob, a upravo smo saznali o čemu se radi. Ona je preminula 2002. godine. Mislili smo da je rođena 1933., znali smo kako se zove i znali smo da je siroče te da je jedinica. No, dobili smo rezultate testa koji nam govore da smo Afroamerikanci, a moja baka je govorila da smo Englezi".

Šokirana žena dodala je i da njezina obitelj još uvijek otkriva sve detalje, ali da ih je test povezao s obitelji u Virginiji, što je imalo smisla jer su se njezini djed i baka upoznali u Marylandu i tamo vjenčali. Stupili su u kontakt s drugom obitelji i razmijenili su fotografije, a tada su otkrili da njihova baka nije bila jedino dijete - zapravo je bila jedna od 15 braće i sestara.

Pravi identitet

"Ispostavilo se da je Millicent Vaughn rođena Mammy Vaughn davne 1927. godine, a ne '33. Rođena je u obitelji od 15 djece, a svi Afroamerikanci žive u Virginiji", nastavlja žena. Iako su joj roditelji umrli dok je bila mlada, ona nije bila siroče i jedino dijete, kao što je uvijek govorila. Odlučila je pobjeći od svoje obitelji. Uzela je novo ime, pokupila novu rasu i potpuno izbrisala svoj stari identitet".

Dodala je: “Dakle, sada imam potpuno novu obitelj i to je nadrealno. Mislim da me najviše iznenađuje činjenica da njezina priča nije neuobičajena za SAD u to vrijeme. Budući da je bila bijelac, odlučila je nositi potpuno drugačije ime i rasni identitet samo da bi stvorila bolji život za sebe i nevjerojatno sam zahvalna na privilegiji koju mi ​​je njezina odluka pružila. Ali, istovremeno sam nevjerojatno tužna i zbunjena. Također sam uzbuđena jer imam potpuno novu obitelj za koju nisam znala da postoji."

Žena pojašnjava da je ovo tek početak puta za njezinu obitelj i da će podijeliti više informacija. Više od 4,7 milijuna ljudi pogledalo je video sapunice iz stvarnosti, a skupio je preko 544.000 lajkova i tisuće komentara.