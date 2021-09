Jedan otac iz SAD-a na Redditu je otkrio da su njegovi roditelji podvrgnuli njegova novorođenog sina DNK testu jer ne vjeruju svojoj snahi, prenosi Mirror.

U anonimnoj objavi, objasnio je kako se njegova supruga nije sviđala njegovim roditeljima od prvog dana.

"Upoznao sam svoju suprugu Sonyu u restoranu u kojem je radila kao konobarica. Dugo mi je trebalo da napokon postanem njezin dečko. Upoznao sam ju sa svojim roditeljima i odmah su izrazili svoje nezadovoljstvo. Oni misle kako me Sonya iskorištava kako bi ostvarila svoj američki san. Rekao sam im da je to rasistički i da me vrijeđa takva pretpostavka", napisao je.

Pomirenje nakon rođenja sina

Njezini roditelji bili su presretni kada ju je zaprosio, no njegovi su bili "devastirani i odbijali su dati svoj blagoslov". Zbog toga su na vjenčanje pozvali samo njegova brata i Sonyinu najbolju prijateljicu kao svjedoke.

Dvije godine kasnije dobili su prvo dijete, sina Garretha, a novopečeni otac ubrzo je obnovio odnos s roditeljima. Djed i baka počeli su redovito posjećivati unuka, no jednog dana je korisnik Reddita čuo nešto što ga je razbjesnilo.

Majka se izlanula oko DNK testa

"Dok su se igrali s Garrethom mama je rekla nešto u stilu: 'Nisi li ti najslađa beba ikad? Drago mi je što sam napokon potvrdila da si zbilja moj unuk'. Nije znala da sam u blizini jer je izgledala uplašeno kada sam ju pitao: 'Što bi to trebalo značiti?'", otkrio je u objavi.

Njegova majka pokušala je promijeniti temu, no on je inzistirao da mu kaže o čemu je govorila.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

"Posjela me i ispričala se prije nego što mi je rekla da je podvrgla Garretha DNK testu kako bi se uvjerila da je zaista moj sin. Prvo sam ostao bez teksta, a onda sam puknuo od bijesa. Rekao sam tati da mi preda sina i da im je bolje da odu dok ne izgubim i ono malo poštovanja što mi je ostalo prema njima. Majka mi se stalno ispričavala tvrdeći kako ne vjeruje mojoj ženi jer naš sin ne sliči na mene", napisao je na Redditu.

Supruzi je za DNK test rekao tek kada ga je pitala zašto njegovi roditelji više ne dolaze u posjet.

"Počela je plakati i to mi je slomilo srce. Znam koliko se trudila pridobiti moje roditelje, a ovo joj je došlo kao pljuska u lice. Iste večeri rekla mi je kako više ne može pustiti moje roditelje u život našeg djeteta i složio sam se s njom. Kada je moja majka zvala i pitala kada mogu opet doći u posjet, rekao sam im da više nisu dobrodošli u život našeg sina. Mama je prenijela tati što sam joj rekao. Poludio me, nazvao me nezahvalnim i okrutnim. Izvrijeđao je moju ženu, što me još više razljutilo", dodao je.

Komentatori na strani ljutitog oca

Na kraju objave pitao je ostale korisnike je li ipak pretjerao sa svojom reakcijom, no većina je bila na njegovoj strani.

"Toksični baka i djed ne pripadaju obitelji, koliko god bilo teško bez njih", "Nikad ne razumijem zašto toliko ljudi misli da bi djeca trebala imati odnos s bakom i djedom koji se ponašaju nasilno prema roditeljima. Da, pokušat će utjecati na unuke i okrenuti ih protiv roditelja. Osim toga, nastavit će zrcaliti svoje predrasude prema roditeljima na unucima", "Ovaj čovjek štiti svoju obitelj od zlih ljudi. Ustraj u odluci, roditelji su ti manipulativni", "Tvoji roditelji su ti pokazali da ne vjeruju tvojoj vezi, odlukama, samostalnosti ili djeci", neki su od komentara.