Gospođa Elvira Turiño Pérez (80) priznala je u simpatičnom videu kako joj je velika želja upoznati hrvatskog reprezentativca Luku Modrića. Ona živi u selu Pajares de la Lampreana, koje je smješteno pokraj grada Zamore i ima 306 stanovnika. redovno prati utakmice Real Madrida i Vatrenog.

"U ovom životu, sa svojih 80 navršenih godina, voljela bih se fotografirati sa svojim Modrićem. On je najbolji u čitavom Real Madridu. On je sjajan čovjek i dobar te skroman dečko, ima sve", poručila je putem videa koji je brzo postao hit i nema sumnje da će uskoro doći do Modrića.

Simpatična bakica nije dugo čekala na odgovor. Modrić je vidio njezin video i snimio joj jedan zauzvrat te je poslao potpisani dres Real Madrida sa svojim imenom na leđima.

"Nadam se da ćemo se uskoro sresti i upoznati. Imam poklon za vas, šaljem vam dres i poljubac“, rekao je Luka u videu koji je snimio za baku Elviru.