Jeste li ikada sanjali o tome da ostavite sve iza sebe i krenete na put kako biste pobjegli od svih svojih obaveza? Zvuči dobro, ali i nevjerojatno skupo. Sada tvrtka za krstarenja organizira trogodišnje krstarenje od 130.000 milja za 30.000 dolara po osobi godišnje, piše CNN.

Tvrtka Life at Sea Cruises otvorila je rezervacije za trogodišnje putovanje brodom MV Gemini, koji isplovljava iz Istanbula 1. studenog. Tvrtka obećava da će obići 375 luka diljem svijeta, posjećujući 135 zemalja i svih sedam kontinenata.

Brod će prijeći više od 130.000 milja tijekom tri godine, a krstarenje će obuhvatiti znamenitosti od kipa Krista Otkupitelja u Rio de Janeiru i indijskog Taj Mahala, do meksičkog Chichen Itze, piramida u Gizi, Machu Picchua i Velikog kineskog zida.

Čak uključuje i putovanja na 103 "tropska otoka". Od tih 375 luka, u 208 će biti zaustavljanja preko noći, što daje dodatno vrijeme na odredištima. Tvrtka je izdanak tvrtke Miray Cruises, čiji je brod MV Gemini trenutno angažiran na krstarenjima oko Turske i Grčke.

Opremljen za rad na daljinu

Tvrtka ima 30-godišnju povijest u industriji krstarenja. MV Gemini bit će preuređen za trogodišnje putovanje. Zbog nove prirode putovanja, uz tradicionalne sadržaje brodova za krstarenje poput restorana i zabave, Gemini će također biti opremljen za rad na daljinu.

Tvrtka obećava poslovni centar punog opsega sa sobama za sastanke, 14 ureda i poslovnu knjižnicu uz besplatan pristup, besplatni Wi-Fi velike brzine.

Postojat će i bolnica koja će raditi danonoćno s besplatnim liječničkim posjetima. Tvrtka također nudi mogućnost "dodatnih poreznih olakšica kada radite kao međunarodni rezident na brodu."

Zaustavljanja u Aziji

Brod će okružiti Južnu Ameriku uz Božić u Brazilu i Novu godinu u Argentini, obići Karibe i obuhvatiti obje obale Srednje Amerike, zatim se popeti zapadnom obalom Sjeverne Amerike, prelazeći na Havaje.

Zaustavljanja u Aziji uključuju Japan, Južnu Koreju i Kinu. Također uključuje većinu klasičnih odredišta jugoistočne Azije, od Balija, Da Nanga u Vijetnamu i kambodžanske obale do Bangkoka, Singapura i Kuala Lumpura.

Kružit će oko Australije, Novog Zelanda i otoka u južnom dijelu Tihog oceana, zatim se otisnuti do Indije i Šri Lanke, posjetiti Maldive i Sejšele prije nego što otplovi do Afrike, gdje će proći put od Zanzibara do Cape Towna i potom uz zapadnu obalu Afrike do otoka uključujući Svetu Helenu, Kanare i Madeiru.

Plovit će i Sredozemljem i oko sjeverne Europe.