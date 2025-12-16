Croatia Airlines zapošljava stjuardese i stjuarde, ali ima jedan važan uvjet oko izgleda

Croatia Airlines, hrvatski nacionalni zračni prijevoznik, objavio je natječaj za zapošljavanje sezonskih stjuardesa i stjuarda za nadolazeću ljetnu sezonu. U oglasu pozivaju sve koji vole dinamično okruženje, putovanja i rad s ljudima da se prijave i postanu dio njihova tima.

Koji su uvjeti za prijavu

Kandidati moraju biti punoljetni, imati završenu srednju školu te izvrsno poznavati engleski jezik u govoru i pismu. Znanje dodatnog stranog jezika smatra se prednošću, a traže se i dobre plivačke vještine, osnovno informatičko znanje te sposobnost profesionalne komunikacije putem e-maila.

Poseban naglasak na izgled

Jedan od važnih uvjeta odnosi se na izgled kandidata. Croatia Airlines naglašava da kandidati ne smiju imati vidljive tetovaže niti piercinge. Oni koji uđu u uži izbor morat će priložiti liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za posao kabinskog osoblja te proći sigurnosnu provjeru nadležnih tijela.

Dokumentacija i prednosti za kandidate

Uz prijavu je potrebno priložiti životopis i uvjerenje o nekažnjavanju koje nije starije od mjesec dana. Kandidati koji već posjeduju Cabin Crew Attestation i važeću liječničku dokumentaciju trebaju dostaviti i njihove preslike.

Što nudi Croatia Airlines

Odabranim kandidatima osigurano je besplatno školovanje, sezonski ugovor o radu, prijevoz do i s posla te službene uniforme. Nakon uspješno odrađene sezone, kabinsko osoblje dobiva i dvije nagradne zrakoplovne karte na linijama Croatia Airlinesa.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Fleksibilno radno vrijeme i prijave

Školovanje je planirano u veljači u Splitu te tijekom veljače i ožujka u Zagrebu, dok se rad odvija iz baza u Zagrebu i Splitu. Radno vrijeme organizirano je prema redu letenja, što omogućuje fleksibilnije planiranje slobodnog vremena. Prijave su moguće isključivo putem službene poveznice, a rok za prijavu je 6. siječnja 2026. godine.

POGLEDAJTE VIDEO:Irena Hrstić o uhićenom dječjem psihijatru