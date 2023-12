Alex je TikTokerica iz Amerike koja živi u Dubrovniku, gdje vodi turističku agenciju sa svojim partnerom koji je iz Hrvatske. Na društvenim mrežama često hvali Hrvatsku i njezine prirodne ljepote, ali ovaj put je komentirala plaće Hrvata.

Male plaće u Hrvatskoj

"Volim živjeti u Hrvatskoj, ali plaće su…", napisala je i dodala kako cijene rastu, ali plaće ostaju iste. "Imaš li tamo prekrasne plaže, kulturu i prirodu? Oh, da. Imaš li opušteni životni stil i je li sigurno živjeti tamo? Oh, da! Imaš li visoku plaću", rekla je Alex u videu i dala do znanja da u Hrvatskoj nije zadovoljna svojom plaćom.

"Zapravo troškovi života stalno rastu, a plaće ne", "Zato smo se i odselili", "Preselite se, tamo je sve precijenjeno", "Dubrovnik je preskup za život", "Preselite se u Split, vjerojatno ćete lakše preživjeti", "Osobito taj Dubrovnik, stvarno su ga razvikali", "Povratak u Hrvatsku oduvijek je bio moj san od djetinjstva i uvijek sam razmišljao o ovome", bili su neki od komentara.

"Mislim da to vrijedi za sve mediteranske zemlje. Sve je skuplje, a plaće su još uvijek iste", "70 posto hrvatskih obitelji je u Njemačkoj", "Mi smo na otoku Krku, a cijene su se udvostručile/utrostručile od prošle godine", "Zarađujem oko 1050 eura mjesečno, što je ništa s obzirom na to da sve košta isto kao i u zemljama gdje je prosječna mjesečna plaća je 2-3 puta veća", pisali su mnogi.

