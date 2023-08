Rovinj se nalazi na vrhu ljestvice kao najskuplji grad na Jadranu, koji nije za svačiji džep, ali unatoč tome turista ne nedostaje. I dok smo cijelo ljeto pričali o cijenama kugle sladoleda u Hrvatskoj, nismo primijetili koliko se dižu i cijene WC-a.

Najskuplji grad, najskuplji WC

Da obavljanje nužde košta, znamo već davnih dana, ali da će se cijena dići na 1,50 eura, to nismo očekivali.

Tako nam se javio šokiran čitatelj Net.hr-a koji je nedavno boravio u Rovinju te nam rekao: "Dok u Zagrebu na autobusnom kolodvoru korištenje WC-a košta 40 centi, a na autobusnom u Rovinju 70 centi, priznajem da sam ostao paf kad sam vidio da WC u starom gradu Rovinja košta čak 1,50 eura."

Plaća se pogled na zalazak sunca

"Naravno da ga nisam koristio jer ne bih nikada dao te novce. Ne znam je li od zlata. Nije mi jasno je li cijenu drži možda to što se pri izlasku iz WC-a može gledati zalazak sunca u Rovinju jer toalet ne liči ni na što i nalazi se blizu tržnice. Svakako nije neki moderan WC, a nije bilo niti puno ljudi koji bi rado platili taj iznos, čak ni u slučaju velike nužde", rekao nam je čitatelj.

Zatim se osvrnuo na turiste: "Grad je stvarno pun turista, ali i oni komentiraju visoke cijene i baš sam čuo kad je jedna strankinja pitala taksista koliko košta od autobusnog kolodvora do Lidla u Rovinju, on joj je rekao da je cijena 10 eura, na što se ona okrenula i otišla, a on je dobacio neka ide pješke kad neće to platiti. Udaljenost je 1,5 km."

I tako je prirodna potreba čovjeka postala skupa da morate paziti gdje ćete ju izvršiti jer sve košta pa tako i to.

