Možete li zamisliti da u životu samo putujete i netko vas plaća za to? Upravo je to pošlo za rukom Palmar Kelly (27).

Njezin zadatak je da samo putuje s klijentima svuda po svijetu, a zauzvrat zarađuje do pola milijuna eura.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Palmar je proputovala svijet, od Las Vegasa do Pariza i to sa sponzorima koji su plaćali karte za prvu klasu i smještaj, plus tisuće dnevnica.

Počela se skidati

Kada se počela ovime baviti, živjela je u New Yorku, gdje je studirala na fakultetu dramskih umjetnosti. Iz zabave se počela skidati, a za noć je uzimala i nekoliko stotina eura pa je uvedena u svijet starijih muških sponzora, odnosno izlazaka na sastanke kako bi zaradila dodatni novac. Obično se skida za muškarce od 37 do 45 godina i za nju je to stvar preživljavanja jer nije morala raditi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U početku bi bila plaćena oko 300 eura po sastanku, ali je ubrzo shvatila da bi mogla podići cijenu. Sada ne prihvaća posao za manje od 1000 eura.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Taj novac je koristila kako bi platila fakultet. Na kraju je zaradila više 500.000 eura. Nedavno je otputovala na Bahame na krstarenje s muškarcem od 57 godina, gdje su boravili u apartmanu i uživali u zabavnim aktivnostima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"On je nevjerojatan, fin je i pun poštovanja. Bilo je to zabavno kratko putovanje. Tako sam mu zahvalna što je platio ovo", rekla je Palmar, koja trenutno piše scenarij za emisiju o svom životu, gdje će moći gledateljima približiti svoj posao.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Prostitutka slučajno ponudila usluge policajcu