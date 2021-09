Ray Lin Howard, poznata pod umjetničkim imenom Fat Trophy Wife (bogata trofejna žena), na TikToku je objavila video u kojem tvrdi da je izbačena s leta zbog svoje odjeće, piše Unilad.

Opisala je svoje iskustvo na letu Alaska Airlinesa 4. kolovoza, kada je jedna od stjuardesa smatrala kako je njezin kratki top neprikladan. Navodno je nakon toga pozvala policiju koja je Ray Lin ispratila iz aviona.

Video u kojem Howard opisuje incident pregledan je više od 1,3 milijuna puta, a tisuće komentatora podržale su njene optužbe za uznemiravanje.

Policajci su ženu pitali što se dogodilo, na što je ona odgovorila da su ju "maltretirali zbog odjeće" i pokazala top koji je nosila prije nego što se ogrnula drugom majicom.

Odjeća u skladu s kodeksom prijevoznika

"Imala sam ovo na sebi, rekli su mi da obučem majicu. Kada sam obukla majicu, ponovno su mi prišli i rekli da ni to ne mogu nositi jer mi se vidi trbuh i to je neprikladno", otkrila je službenicima. Na to je rekla stjuardesi da ju izbaci s leta ako to želi jer je učinila ono što su ju zamolili.

Policajci su joj rekli da neće dobiti kaznenu prijavu i da su samo htjeli čuti njezinu stranu priče. No, kada je jedan od njih rekao da zrakoplovni prijevoznik ima svoju politiku oko odijevanja koju slijedi, Howard ga je prekinula tvrdeći kako je njezina odjeća bila u skladu s njihovim smjernicama.

"Pogledala sam smjernice za odijevanje Alaska Airlinesa i moja je odjeća u skladu s njima. Uznemiravali su me i sada sam pritvorena", zaključila je. U smjernicama se navodi kako se od putnika traži uredan i njegovan izgled. Neprihvatljiva je prljava i otrcana odjeća, kao i bosa stopala.

"Trebamo letjeti u uniformama?", "Mršavije cure bi na letovima prošle nekažnjeno", "Tuži ih, izgubit će na sudu", "Vidio sam kako trbuh izviruje iz majice na letu jučer i sletjeli smo bez problema", neki su od komentara na TikToku.