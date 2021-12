Korisnik TikToka Pattyslap23 podijelio je svoju priču sa sljedbenicima koja je od tada postala viralna s oko tri milijuna pregleda, piše The Sun.

“Otišao sam na spoj prije dvije godine u Bostonu s djevojkom. Dobro smo se zabavljali, ja sam odlučio platiti račun jer poslije idemo u kino. Odjednom jedan tip sjedne za stol s nama i ona problijedi. Rekao sam mu: "Hej, čovječe mogu li ti pomoći?' On kaže na to: "To je moja žena."

Pitao je svoju partnericu je li to doista njezin muž, a ona je pokušavala izmisliti ispriku. Nastavlja: “Najbolje od svega je to što sam krajičkom oka primijetio nešto da puzi i ispalo je da je to njezina kći.”

Postao je prijatelj s njezinim suprugom

Ljudi su ostali zgroženi njegovom pričom, podijelivši svoja razmišljanja u komentarima. “Bar si saznao prije nego što si razvio osjećaje!” napisao je jedan. “OMG, jesi li mužu proslijedio račun?” dodao je drugi, dok je treći napisao: "Očito je u lošem braku."

Korisnik TikToka kasnije je podijelio naknadni video, objašnjavajući da je nakon što je žena otišla, on otišao u kino s njezinim mužem i njegovom kćeri. Ostao je u kontaktu s mužem, a kasnije ga je upoznao s jednom od svojih prijateljica. Žena i njezin suprug su se na kraju razveli.