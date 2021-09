S košaricama veličine E, Bethanie Lyon (24) iz Los Angelesa u Kaliforniji operirana je u srpnju 2019. godine nakon godina borbe s bolovima u leđima, neželjene pažnje i odjeće koja joj nije pristajala.

Nakon operacije, profesionalna pjevačica Bethanie bila je oduševljena svojim novim grudima koje su sada stale u košaricu C. Međutim, u roku od tri mjeseca primijetila je da šavovi na njezinim scenskim kostimima pucaju. Na njezino zaprepaštenje, grudi su joj ponovno počele rasti.

Devet mjeseci nakon operacije, Bethanie se vratila na gotovo istu veličinu grudnjaka kao i prije.

"Bilo je frustrirajuće koliko i istinski razočaravajuće - bila sam tako sretna s izgledom svojih grudi nakon operacije", rekla je Bethanie za Metro. "Nakon što sam pretrpjela toliko boli, osjećala sam da je sve bilo uzalud, bilo je teško pomiriti se s time."

Problemi s pronalaskom odgovarajućeg grudnjaka

Kao tinejdžerica, Bethanie se jako brzo razvila, a do 14. godine postalo je jasno da će imati velike grudi.

"Uvijek mi je bilo malo neugodno zbog njihove veličine", prisjetila se. "Ljudi su stalno komentirali. To je bilo sve što su ljudi vidjeli na meni i povezivali su me samo velikim grudima."

Kao pjevačici i plesačici, veličina poprsja također je uzrokovala probleme u njezinu radu. U međuvremenu se osjećala kao da je propustila najatraktivnije komade što se tiče mode.

"Uvijek su bile tako teške i iskreno sam se osjećala kao da s njima izgledam glupo dok plešem", rekla je 24-godišnjakinja. "Također nisam mogla nositi mnogo odjeće koju sam htjela jer mi ne pristaje na grudi. Većina mode zadovoljava ljude s ravnim prsima, pa sam se osjećala zakinutom."

"Budući da su veličine grudnjaka toliko nedosljedne, nikad nisam znala koju veličinu grudnjaka kupiti. Većina trgovina drži grudnjake samo do veličine DDD, obično bih kupila 36 ili 38 DDD. Ponekad bi mi i odgovarali, ali uglavnom su bili premali", objasnila je.

U ranim 20-ima, Bethanie je odlučila kako definitivno želi smanjiti grudi. Uz pomoć roditelja, platila je 10.000 dolara za plastičnu operaciju redukcije, koja se održala 12. srpnja 2019. godine.

"Bila sam toliko nervozna jer nikad prije nisam bila na operaciji ili pod anestezijom, ali u isto vrijeme bila sam jako uzbuđena", prisjetila se. "Liječnici su bili tako divni i stvarno sam ih zavoljela. Učinili su da se osjećam sigurno i zbrinuto, što mi je pomoglo da se opustim."

Rečeno joj je o mogućnosti ponovnog rasta grudi

Nakon operacije, oporavak je bio dug, a Bethanie je još k tome imala intenzivniju reakciju od većine pacijenata. Morali su joj dati dodatne lijekove kako bi mogla hodati, sjediti i ustajati.

"Plakala bih svaki put kad sam morala ustati s kauča prvi tjedan jer sam bila u velikoj boli. Osjećala sam se kao da mi se koža kida. Nakon otprilike tri tjedna, mogla sam se kretati kao i inače, vratila sam se plesanju i vježbanju", ispričala je.

Do listopada 2019. Bethanie se vratila na posao, no vrlo brzo je primijetila kako joj grudi ponovno rastu.

"Radila sam kao plesačica, a šavovi moje haljine otvorili su se kad smo je pokušali zakopčati - točno tamo gdje su mi bila prsa", objasnila je.

"Nekoliko tjedana prije toga osjećala sam kako me odjeća zateže u prsima, ali ne i u trbuhu, pa sam to jednostavno zanemarila. Kako su mjeseci prolazili, moje su grudi postajale sve veće i veće, dok se, nakon otprilike devet mjeseci, nisu vratile na veličinu koju su imale prije", kazala je.

"Od operacije nisam nosila grudnjake zbog boli od usijecanja naramenica, pa ne znam koje su veličine sada, ali izgledaju gotovo identično kao i prije operacije - možda za jednu veličinu manje košarice", otkrila je djevojka.

Kao i svim pacijentima, Bethanie je rečeno o svim rizicima operacije - uključujući i mogućnost ponovnog rasta grudi - no uvjeravali su je da je to rijetkost. Iako plesačici nikada nije dan jasan razlog za ponovni rast grudi, ona vjeruje da je to možda posljedica hormonskih problema.