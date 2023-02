6. Njihova industrija je bila nestabilna: "Jedan IT stručnjak napustio je svoju kompaniju u teškoj situaciji da bi se pridružio novom poduzeću koje je nudilo posredničke usluge na mreži. U to vrijeme, to je bila nova industrija, ali rizik se isplatio, kako je kompanija napredovala i on je napredovao. Ovo je bio dobar podsjetnik da vaše vještine možete upotrijebiti i u profesiji koju na početku ne poznajete. Nemojte se bojati započeti i naučiti nešto novo, ako vas to uzbuđuje."