Reditovac je primijetio sve češću naljepnicu na automobilima i zanimalo ga što znači.

"Naljepnica oblika ribe na stražnjoj strani auta, što to znači? Mora da ste u nekom kultu, zašto to lijepite?", postavio je pitanje.

I čini se da nije bio daleko.

Isusova ribica

Nakon nekoliko šaljivih odgovora tipa "To znači da je dobra riba u autu", ubrzo je stiglo objašnjenje. " Grčka riječ “ICHTHIS” sto znači riba, ujedno je kratica za “IESOUS CHRISTOS THEOU HYIOS SOTER” ili Isus Krist, Sin Božji, Spasitelj. Prvi kršćani su se na taj način prepoznavali na trgovima i ulicama", napisao je jedan, a drugi se nadovezao: "Pošto je bilo upitno je li sugovornik kršćanin a ne neki od izdajica, nacrtaš mu jedan dio ribe ispred njega i ako bi znao dovršiti ribu onda bi se radilo o istomišljeniku. Na taj način su se prepoznavali.".

Znak neokatekumena

No to objašnjenje je tek djelomično točno. " Prošla sam kroz komentare i mislim da nisi dobio točan odgovor. Koliko je meni poznato to ne lijepe bilo kakvi kršćani, već neokatekumeni. Možda sam u krivu, ali to mi je rekla poznanica čiji su brat i šogorica u tome.", piše reditovka, a drugi reditovac se nadovezuje. "Koliko je i meni poznato u pravu si, to lijepe ove novopečene podgrupe kršćana. Hrvat katolik vulgaris obično ima krunicu na retrovizoru."

'Ti naši katolici znaju biti agresivni'

Neki su se osvrnuli i na druge varijante stilizirane ribe, koji parodiraju taj simbol, primjerice varijantu s nogama unutar koje ponekad piše Darwin ili "evolve" (čime se poručuje da je vlasnik auta uznapredovao od vjernika). "Jesus fish. To sam naučio na Jackassu u doba MTV-a prvi put, Steve-o ima tetovažu iste samo piše Satan unutra. Da sam malo mlađi i ne živim u RH, to bi zalijepio na auto, samo je*i ga, agresivni znaju ti katolici naši biti; rizik je."

No najrječitiji je bio jedan reditovac koji tu ribu smatra čistim prenemaganjem.

'Tajni znak pripadnosti sekti'

"Lijepe jer su redikuli. Riba se koristila za vrijeme Rimskog carstva kao tajni znak pripadnosti tada sekti jer je očito panteon još bio u điru. Sad ponovo kače po autima jer je revival i osjećaju se, ima bit, jednako proganjani kao onda kad su ih bacali lavovima iz zaje*ancije.

Odrastao sam kao katolik, ali sam sve odje*o u pubertetu kad sam vidio da se jedno priča, drugo radi. Taman kad su počeli škropiti puške i tenkove i kad su iz prva tri reda u crkvi istjerana djeca da bi bivši vodoinstalateri, (a sadašnji ljudi iz stranke koji ne mogu zakopčati zadnji gumb na košulji) te njihove gospođe stale u prve redove, a prekrižiti se nisu znali; kad su urlali da im nitko nije dao da idu na misu (a ono nisu smjeli jer im je tata imao partijsku knjižicu), nekako bi uvijek bila crkva puna kad bi bila uskrsna tombola na kojoj mi je prijatelj jednom dobio malo janje.

Mi se djeca sprijateljili s njim, janje bilo kao pas, uvijek s nama, da bi nakon četrdeset dana došao pop da se janje zakolje jer je to red da se on pozove na večeru. Drugim riječima dijete je dobilo janje, hranilo ga četrdeset dana, da bi ovaj na kraju jeo. Ispao cirkus od toga. Roditelji kupili drugo janje je*enom popu neka ždere", piše jedan reditovac i zaključuje: "Uglavnom, fun activity je da imate marker sa sobom i uredno ribi nacrtate noge. Eksplodira im mozak od toga."