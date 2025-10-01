Preminula najveća stručnjakinja za čimpanze Dr. Jane Goodall

Dr. Jane Goodall preminula je u 92. godini u srijedu ujutro prirodnom smrću u Kaliforniji. Bila je širom svijeta priznata kao najveća stručnjakinja za čimpanze.

Svoje istraživanje započela je 1960. godine sa 26 godina u istočnoj Africi gdje je proučavala čimpanze. Njezino je otkriće da čimpanze pokazuju sposobnost složenih društvenih ponašanja.

Ikona za zaštitu okoliša

Tijekom svoje karijere dr. Goodall je postala i globalna ikona za zaštitu okoliša, govoreći na brojnim svjetskim forumima i pridruživajući se različitim inicijativama koje se bave očuvanjem prirode. Dobitnica je mnogih priznanja, među kojima su i titule počasnog doktora znanosti s nekoliko uglednih sveučilišta.

Dr. Jane Goodall bila je također aktivna u promoviranju važnosti mentalnog zdravlja i socijalne odgovornosti, često govoreći o važnosti povezivanja ljudi s prirodom i važnosti uloge koju svaki pojedinac može imati u stvaranju boljeg svijeta.

