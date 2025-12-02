Poznati trener o popularnoj utrci: 'Kao da trčite kroz bajku! Grad svijetli, ljudi vas bodre'

Jedan od ambasadora popularne predbožićne utrke Zagreb Advent Run je i Mario Valentić, poznati trener fitnessa, kineziolog i glumac. Tim povodom donosimo razgovor s njim.

Mario, ove godine ste ambasador Zagreb Advent Runa – što za Vas osobno znači ta uloga?

Za mene je to velika čast i zadovoljstvo. Zagreb Advent Run nije samo utrka, to je događaj koji širi pozitivu, zajedništvo i ljubav prema pokretu. Kao ambasador želim potaknuti što više ljudi da se pokrenu, i to ne zbog rezultata, nego zbog osjećaja koji trčanje donosi.

Što po Vama čini ovu utrku posebnom u odnosu na druge rekreativne utrke?

Definitivno atmosfera. Advent u Zagrebu ima poseban šarm, a kada se na to doda more nasmijanih ljudi u božićnim kostimima, glazba i tradicionalna vesela atmosfera Zagreb Advent Runa, to postane prava mala čarolija. Nije fokus na natjecanju, nego na zajedništvu i radosti kretanja.

Kako biste opisali atmosferu Zagreb Advent Runa nekome tko još nikad nije sudjelovao?

To je kao da trčite kroz bajku! Cijeli grad svijetli, ljudi vas bodre, a vi ste dio rijeke pozitivne energije. Iako je zima, srce vam je toplo.

Zašto biste preporučili ljudima da se prijave i trče, čak i ako nisu redoviti trkači?

Zato što ovo nije utrka za ''profesionalce'', već za sve koji žele doživjeti nešto lijepo i aktivno. Dovoljno je malo dobre volje i osmijeh. Često vidim da upravo oni koji dođu ''iz fore'' kasnije zavole trčanje.

Kao kineziolog, što možete reći, koji su glavni zdravstveni benefiti redovitog trčanja?

Trčanje pozitivno djeluje na kardiovaskularni sustav, regulira tjelesnu težinu, poboljšava kvalitetu sna i jača imunitet. Osim fizičkih koristi, trčanje je i izvrstan ''ventil'' za stres i emocije.

Koliko često bi rekreativci trebali trčati da bi osjetili pozitivne učinke, a da ne pretjeraju?

Za većinu ljudi dovoljno je 2 do 3 puta tjedno, uz umjereni tempo i bez forsiranja. Bitno je slušati svoje tijelo jer bolje je manje, ali redovito.

Na koji način trčanje utječe na mentalno zdravlje i razinu stresa?

Tijekom trčanja lučimo endorfine, odnosno hormone sreće. Osim toga, pokret pomaže da ''ispraznimo glavu'', smirimo misli i resetiramo se. Mnogi kažu da im je to najkvalitetnije vrijeme za sebe, i u potpunosti se slažem.

Može li trčanje pomoći u jačanju imuniteta – posebno u zimskim mjesecima?

Apsolutno. Umjerena fizička aktivnost dokazano jača imunološki sustav. Bitno je samo da se ne ide u krajnosti jer preveliki napor može imati suprotan učinak. I naravno, treba se adekvatno obući.

Na što bi početnici trebali najviše paziti kad počnu trčati?

Na postupnost. Nemojte odmah krenuti prebrzo ili predaleko. Počnite s kombinacijom hodanja i laganog trčanja. I zapamtite – nije sramota stati. Važno je uživati u procesu.

Koje su najčešće pogreške rekreativnih trkača?

Prebrz početak, zanemarivanje odmora i loša tehnika trčanja. Također, brojni trče u neadekvatnoj obući, što može dovesti do ozljeda.

Koliko su važni zagrijavanje i istezanje prije i poslije trčanja?

Izuzetno važni jer zagrijavanje priprema tijelo i smanjuje rizik od ozljeda, dok istezanje nakon trčanja pomaže mišićima da se oporave. To su mali rituali koji čine veliku razliku.

Kako prepoznati da tijelu treba odmor i da prijeti pretreniranost ili ozljeda?

Ako osjećate kronični umor, manjak volje ili bolove koji se ponavljaju, to je znak da treba stati. Odmor je dio treninga, ne suprotnost treningu.

Kakvu obuću i opremu preporučujete za zimsko trčanje poput onog na Zagreb Advent Runu?

Važno je da obuća ima dobar grip i da ne propušta vlagu. Odjeća treba biti slojevita, od materijala koji dišu. I obavezno kapa ili traka za uši jer toplina odlazi preko glave.

Imate li savjet kako se motivirati za trčanje kad vani zahladi ili padne mrak?

Dogovorite trčanje s prijateljem jer je teško odustati kad vas netko čeka. Ili si pustite omiljenu glazbu, odjenite nešto veselo. A kad jednom krenete, već nakon par minuta postane vam toplo i dobro.

Kako kombinirati trčanje s drugim oblicima rekreacije za optimalnu formu i zdravlje?

Idealno je kombinirati trčanje s vježbama snage i mobilnosti jer to čuva zglobove i mišiće. Ubacite i malo joge ili istezanja. Tako tijelo ostaje snažno, a um smiren.

Prijavite se na Zagreb Advent Run

Svi zainteresirani mogu se prijaviti na jubilarno deseto izdanje utrke do 8. prosinca putem službene web stranice www.zagrebadvent.hr i osigurati svoje mjesto na startu. Prilikom preuzimanja startnih paketa tijekom dvodnevne registracije pred utrku, 12. i 13. prosinca, trkači imaju priliku i saznati svoj broj putem mjerenja krvnog tlaka i kolesterola.

