Dok traje rat u Ukrajini, svijet ponovno strepi od nuklearnog sukoba od kakvog su strepile generacije koje su živjele u doba Hladnoga rata. No, Hladni rat i prijetnja sudnjim danom u sjeni atomske gljive više od četiri desetljeća bili su inspiracija mnogim umjetnicima, a naročito glazbenicima. Već od kraja 1940-ih pa sve do isteka 1980-ih – kada je pao Berlinski zid i raspao se Istočni blok - iz te su nuklearne paranoje nastale neke od najpoznatijih i ponajboljih pjesama u univerzumu popularne glazbe: od svevremenih remek-djela Boba Dylana poput ''Masters Of War'', ''Talkin' World War III Blues'' i "A Hard Rain's A Gonna Fall" (sve tri s antologijskog albuma ''The Freewheelin' Bob Dylan'' iz 1963. godine), "Heroes" Davida Bowieja (inspirirane atmosferom zidom podijeljenog Berlina) ili pak Stingove "Russians". Naročito u 1980-ima mnogi su ultimativni pop hitovi, zapakirani u sladunjavi romantični format zloslutno upozoravali da će svijet otići k vragu ako netko odluči stisnuti onaj grozomorni crveni gumb.

Nakon tri desetljeća života bez takvih prijetnji, uslijed rata u Ukrajini, opet smo u gotovo istom hladnoratovskom tonu kakav je bio nekad, samo što još nema mase pjesama koje bi govorile o tome. U nadi da ih neće ni biti, evo kratkog presjeka ''atomske" pjesmarice iz vremena ''Prvog Hladnog rata'', našeg izbora za jednu od mogućih playlista sudnjeg dana...

SLIM GAILLARD: 'ATOMIC COCKTAIL' (1945.)

Samo nekoliko tjedana nakon što su Amerkanci u kolovozu 1945. prisilili Japan na kapitulaciju u Drugom svjetskom ratu bacivši atomske bombe na Hirošimu i Nagasaki, američki je jazz pjevač Slim Gaillard snimio je pjesmu ''Atomic Cocktail'' upozorivši da bi novo moćno oružje moglo biti pogubno za sve – od ''sitne bube do golemog kita''.

''It’s the drink that you don’t pour / Now when you take one sip you won’t need anymore / You’re small as a beetle or big as a whale / Boom! Atomic Cocktail...''

(''To je piće koje se ne toči / Kad popiješ jedan gutljaj, drugi ti neće trebati /

Bio malen kao buba ili velik kao kit / Bum! Atomski koktel...'')

ROY ACUFF 'ADVICE TO JOE' (1951.)

Roy Acuff je1940-h i 1950-ih bio slavni američki country pjevač, ali i gorljivi antikomunist, simpatizer Republikanske stranke, čak i propali kandidat za guvernera Tennesseeja. Godine 1951., u jeku Korejskoga rata, Acuff je snimio pjesmu ''Savjet Joeu'' (''Advice to Joe'') u kojoj je Joe – Josif Visarionovič Staljin kojemu Acuff poručuje da će, napadne li Ameriku, Moskva "ležati u pepelu" nakon kiše atomskih bombi.

''You will see the lightnin’ flashin’ / Hear atomic thunders roll / When Moscow lies in ashes / God have you mercy on your soul / Here’s a question Mr Stalin / And it’s you who must decide / When atomic bombs start falling / Do you have a place to hide''

(''Vidjet ćeš kako munje blješte / čut će atomsku grmljavinu / Kad Moskva bude ležala u pepelu / Bog neka se smiluje tvojoj duši / Evo pitanja, gospodine Staljine / a vi morate odlučiti / Kad atomske bombe počnu padati / imate li se gdje sakriti?'')

JACKIE DOLL AND HIS PICKLED PEPPERS 'WHEN THEY DROP TE ATOMIC BOMB' (1951.)

Iste godine kada je Acuff upozorio Staljina da pazi što radi, country grupa Jackie Doll & His Pickled Peppers snimila je pjesmu u kojoj poziva američkog generala Douglasa MacArthura da potjera komuniste iz Koreje tako što će na njih baciti atomsku bombu. Pozadina ove ratoborne country poskočice puno je složenija. MacArthur je slovio za ''jastreba'' u američkoj vojsci, koji je doista želio brzo okončati rat u Koreji atomskom bombom, zbog čega ga je predsjednik Harry S. Truman ubrzo smijenio s mjesta zapovjednika američkih snaga u Koreji.

''Uskoro će doći kraj ovom hladnom i opakom ratu / Kad ti tvrdoglavi komunisti dobiju ono što traže / Samo će jedno zaustaviti tu jezivu hordu / Ako general MacArthur baci atomsku bombu…''

WANDA JACKSON 'FUJIYAMA MAMA' (1957.)

Vjerojatno najbizarnija pjesma na ovoj playlisti. Odbio ju je otpjevati Elvis Presley, ali ju je otpjevala Wanda Jackson koju su svojedobno zvali ''Kraljicom rockabillyja''. Pjesma zaraznog refrena i melodije napisana je iz perspektive mlade Japanke koja se prvi put napije sakea pa osjećaj u glavi potom usporedi s eksplozijom bombi bačenih na Hirošimu i Nagasaki. Danas takva pjesma u ozračju woke i cancel kulture teško da bi prismrdila top listama, ali onomad kad je snimljena bila je – što je najbizarnije u svemu – ogroman hit u Japanu. I to samo desetak godina nakon Hirošime i Nagasakija.

SHELDON ALLMAN 'CRAWL OUT THROUGH THE FALOUT' (1960.)

Do početka šezdesetih mnoge su pjesme o nuklearnom armagedonu bile militantno živahne ili, pak, crnohumorne poput ove američko-kanadskog glazbenika i glumca Sheldona Allmana. On se u pjesmi kulerskim vokalom obraća svojoj dragoj dok na njih pada crna kiša radioaktivnog pepela, kazujući joj kako će je ''ljubiti dok ih radijacija ne sprži'' i ''voljeti sve do kraja života''. Koji, naravno, neće još trajati dugo.

THE LOUVIN BROTHERS 'THE GREAT ATOMIC POWER' (1962.)

Mnogi kršćanski fanatici u SAD-u izum atomske bombe shvatili su kao činjenicu koja dokazuje Božju volju, a moguću nuklearnu apokalipsu shvaćali su kao trenutak u kojem će Bog spasiti one koji iskreno vjeruju u njega. Taj stav uglazbio je country dvojac iz Alabame, braća Ira i Charlie Louvin, na albumu ''Weapon Of Preyer''. U ovoj pjesmi s tog albuma braća, od kojih jedan - Ira, nije živio nimalo kršćanskim životom o kakvom je pjevao, ustvrdili su: ''When the mushroom of destruction falls in all its fury great / God will surely save his children from that awful, awful fate.''

(''Kad gljiva uništenja padne u svom velikom bijesu / Bog će sigurno spasi svoju djecu od te užasne, užasne sudbine.'')

BOB DYLAN 'A HARD RAIN'S A-GONNA FALL' (1963.)

Dok su braća Louvin pjevala o ''velikoj gljivi koja će pasti'', mladi kantautor Bob Dylan, 1963. godine pjevao je o ''teškoj kiši koja će pasti''. Za jednu od najvažnijih pjesama iz njegovog magnum opusa, desetljećima kasnije ovjenčanog Nobelovom nagradom, mnogi su smatrali i još danas smatraju da ju je napisao kao reakciju na Kubansku raketnu krizu godinu dana ranije, kada je svijet bio najbliže padu u ponor nuklearnog rata. Sam Dylan tvrdio je da u njoj ne govori o nuklearnoj pošasti i radioaktivnoj kiši, nego ''samo o jakoj kiši''. Kako god, ova pjesma moćnih metafora i simboličkih slika jedno je od najmoćnijih upozorenja na patnju i pomor koji prijete našem svijetu.

BARRY MCGUIRE: 'EVE OF DESTRUCTION' (1965.)

Zloslutna ''Eve of Destruction'' američkog kantautora Barryja McGuirea smatra se jednom od najčuvenijih protestnih pjesama iz vremena Hladnog rata. McGuire u njoj kritizira američku ratnu avanturu u Vijetnamu, fobiju od Rusa i komunista te politiku koja je hranila strah od nuklearnog razaranja. McGuire, koji je kasnije završio kao pjevač i skladatelj kršćanske glazbe, u ovoj pjesmi kaže: ''If the button is pushed, there’s no running away / There’ll be no one to save with the world in a grave.''

(''Ako je gumb pritisnut, nema bježanja / Neće biti nikoga da spasi svijet u grobu'')

RANDY NEWMAN 'POLITICAL SCIENCE' (1972.)

Ono što je Barry McGuire opjevao u smrtno ozbiljnoj ''Eve Of Destruction'', poznatiji američki kantautor Randy Newman 1972. je duhovito i možda još ubojitije opjevao u baladi ''Political Science'', kratkoj i opakoj lekciji iz geopolitike na američki način. Ukratko, svaki problem u svijetu za Amerikance je rješiv tako da tamo gdje se pojavi jednostavno ''bace Veliku bombu'' (podnaslov pjesme je "Drop The Big One"). Samo tako će, pjeva Newman, biti ''više mjesta za tebe i mene'' i ''svaki grad na cijelome svijetu bit će još jedan američli grad'' uključujući London i Pariz.

''Boom goes London and boom Paris / More room for you and more room for me / And every city the whole world ’round / Will just be another American town.''

KATE BUSH 'BREATHING' (1980.)

Velika britanska glazbenica Kate Bush na svom je hvaljenom trećem albumu ''Never For Ever'' iz 1980. snimila uznemirujuću pjesmu u kojoj o nuklearnom sudnjem danu pjeva iz perspektive još nerođenog djeteta u utrobi majke, ozračene nakon eksplozije atomske bombe. U kontrapunktu rađanja i umiranja, fetus pokušava doći do zraka dok ''komadići plutonija svjetlucaju u plućima'' njegove majke.

ORCHESTRAL MANOEUVRES IN THE DARK 'ENOLA GAY' (1980.)

Veliki synth-pop hit iz osamdesetih tjerao je na ples, ali i na duboko razmišljanje. Već sam naziv pjesme, koji se referira na naziv bombardera iz kojeg je bačena atomska bomba na Hirošimu, jasno je upućivao na kontekst. U pjesmi, nakon što je istresao smrtonosni teret, pilot se javlja majci čijim je imenom nazvao svoj bombarder. Sve se zbiva nakon 8.15 sati tog jutra, kada je bačena bomba. ''Čuli smo tvoju poruku na radiju. Uvjeti za let su normalni, vraćaš se kući'' prilično su jezivi stihovi ove, kako su je neki glazbeni kritičari nazvali ''najzabavnije pjesme o ubojstvu 90 tisuća ljudi''.

U2 'SECONDS' (1983.)

Manje istaknuta u pjesmarici velikog irskog benda, ova mračna minijatura s njihovog trećeg albuma ''War'' odbrojava sekunde preostale do pojave blještave svjetlosti na nebu, odnosno eksplozije atomske bombe. ''Sekunde su nam ostale da si kažemo zbogom'', pjeva Bono Vox.

NENA '99 LUFTBALLOONS' (1983.)

Malo je onih koji su odrastali u 1980-ima, a da ih nije dotaknuo ovaj veliki hit njemačkog novovalnog benda Nena i istoimene pjevačice. No, mnogo je bilo onih koji su, isprva ne razumjevši o čemu ona pjeva na njemačkom (snimljena je i engleska verzija "99 Red Ballons") naknadno shvatili da je riječ o političkoj pjesmi. U njoj se, ukratko, govori o tome kako su šarene balone puštene u zrak, dok su lebdjeli iznad Berlinskog zida, radari obiju sučeljenih strana u Hladnome ratu registrirali kao borbene letjelice one druge strane. Dignuta je uzbuna, stisnuti su crveni gumbi i - bum! Sve je otišlo kvragu.

RIGHEIRA 'VAMOS A LA PLAYA' (1983.)

Još jedan veliki hit iz osamdesetih koji je zavarao publiku svojim hedonističkim ugođajem. Italodisco dvojac iz Torina otpjevao je veselo ovu pjesmicu na španjolskome i mnogi su mislili da je to tek puki poziv na plažu i ljetno zezanje. No, osim refrena ''Idemo na plažu o-o-o-o-o'' u pjesmi su bili i stihovi preuzeti od britanskog književnika J.G. Ballarda iz njegove zbirke kratkih SF priča ''Plaža Terminal'' koji su zlokobno vrebali iza eskapističke radosti i plesnog ritma: ''Idemo na plažu, bomba je eksplodirala. Zračenje nam nazdravlja i lijepo se stapa s plavetnilom. Idemo na plažu, svi sa šeširima. Radioaktivni vjetar spaljuje nam kosu. Idemo na plažu, napokon je more čisto. Nema više smrdljive ribe, samo fluorescentna voda.''

Pa tko ne bi zaplesao?

ALPHAVILLE 'FOREVER YOUNG' (1984.)

Romantična pjesma njemačkog pop benda, koja je osamdesetih neizostavno odzvanjala na maturalnim večerima, nosila je poruku da treba što ljepše provesti vrijeme prije nego neki luđak/ci donese/u odluku da baci/e atomsku bombu.

''Plešimo sa stilom, plešimo još malo / Raj može čekati, mi samo gledamo u nebo / Nadamo se najboljem, očekujući najgore / Hoćeš li baciti bombu ili ne?''

Zastrašujuće, zar ne?

STING 'RUSSIANS' (1985.)

Pravo iz srca osamdesetih stiže Stingova turobna pjesma, nabijena strepnjom, ali i nadom da "i Rusi vole svoju djecu" s referencama na Kubansku krizu, Nikitu Hruščova, Ronalda Reagana i američki program ''Rat zvijezda'' koji je dotukao Sovjetski Savez iscrpljujućom utrkom u naoružanju. Pokazuje se danas da je ova pjesma najžilavije preživjela proteklih 30 među(hladno)ratni godina. Sve je tu, na istom starom mjestu: histerija, paranoja, međusobni strah i optuživanje, zlokobno otkucavanje sata i spominjanje "Oppenheimerove smrtonosne igračke" od koje pjevač želi zaštititi svoga sina. Hruščovljevo ime slobodno bi se moglo zamijeniti Putinovim. Od prvog do zadnjeg stiha ''Russians'' je opet aktualna kao i prije 37 godina. Nažalost.

YO LA TENGO 'NUCLEAR WAR' (2002.)

Od 1990. naovamo Hladni rat i prijeteća nuklearna apokalipsa nisu više bili u fokusu interesa glazbenika. Povremeno bi se netko ipak odvažio propjevati i o tome, poput američkog indie benda Yo La Tengo koji je 2002. obradio pjesmu ''Nuclear War'' slavnog američkog jazz glazbenika Sun Raa. Pjesma donosi krajnje pojednostavljeno, ali time još razornije iznošenje ključne činjenice vezane uz nuklearno oružje: ''Ako pritisnu gumb, tvoje dupe je gotovo.'' (If they push the button, your ass gotta go.'').