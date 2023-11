Podcasterice Cass i Emma odlučile su posjetiti seks klub i vidjeti kako se ljudi ondje opuštaju i zabavljaju, ali šokirala su ih njihova stroga pravila.

Stroga pravila u seks klubu

Emma Norman objašnjava da se u taj seks klub ne može jednostavno ući. "Postoje odricanja koja morate potpisati, postoji naknada i onda prolazite kroz postupak dvostruke provjere osobnih iskaznica", objasnila je.

Budući da su Emma i Cass Anderson, njezina suvoditeljica u podcastu Honeydew Me, odabrale prilično luksuzan seks klub, cijena ulaznice bila je viša od prosjeka. "Ako imate pet eura u džepu, možete ušetati na većinu mjesta, ali za ovo mjesto bi vam trebalo više od 65 eura za vas kao par, dok samci plaćaju 79 eura."

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

One su odabrale posebnu uvodnu večer i rekle su da je bilo jako lijepo provesti noć koja je bila posebno usmjerena na njih. Cass je rekla da je klub bio pun sličnih svingera bez iskustva. Očekivala je da će ondje vidjeti brojne ljude koji se poput njih smiju u kutu, ali priznala je da je na kraju to bilo pozitivno iskustvo. Emma se složila i komentirala vratara: "Bio je najljepši čovjek kojeg sam vidjela, odmah sam mu povjerila cijeli svoj život, a ja sam žena koja uglavnom ne vjeruje muškarcima".

Čim su ušle, Emma je bila svjesna seksualno nabijene atmosfere te je dodala: "Postojao je bar i kavez u kojem su plesale gole žene, ali to su bile gošće. Nije netko bio angažiran da tamo pleše." Emma je bila ondje veći dio noći. "Nisi me mogao odvući odatle. U roku od 15 minuta provedenih tamo, vidjele smo ženu u toplesu koja je ostatak noći ostala u toplesu", rekla je Emma, a Cass je dodala: "A to je bila žena za koju smo vidjeli kako se stvari odvijaju ostatak večeri." Naglasila je da je ta žena pristala na sve što joj se kasnije dogodilo.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Muškarci na kratkim uzicama

Pravila kluba bila su posebno usmjerena na sprječavanje muškaraca da se nedolično ponašaju, a Cass je objasnila: "Vidjele smo razne ljude u klubu, ali da, muškarci su bili na kratkim uzicama... bilo je prekrasno. Dovela sam muža i od početka su mu govorili na kakvoj će kratkoj uzici biti."

Postojale su brojne privatne i poluprivatne sobe u koje su parovi mogli ići radi seksa, ali muškarcima je bilo strogo zabranjeno ulaziti u njih bez pratnje. Cassin suprug mogao je ući u jednu od soba kako bi se seksao s njom ili s Emmom, ili s objema, ali nikad sam.

Piće je također zabranjeno u sobama za seks. Emma se prisjetila: "U jednom trenutku sam hodala, a jedna od žena koje su ondje radile, pomislila je da ću skrenuti u sobu. Dok sam hodala, žena mi je podigla ruku i uzela mi piće jer je mislila da se vraćam u sobu. Srećom, te večeri više nisam trebala tekilu i bilo mi je drago što mi je uzela piće", piše Daily Star.

