Početak novog posla često je uzbudljiv. Ali nakon što vam padnu "ružičaste naočale" i u firmi ste već nekoliko mjeseci ili godina, dinamika se možda promijenila i mogli biste se zapitati je li vrijeme da ponovno krenete dalje, piše The Sun.

Životna trenerica Michelle Elman (30) otkrila je četiri glavna znaka koji kazuju da biste trebali napustiti posao koji trenutno radite te pravi način da to učinite.

Michelle je objasnila da ako se budite sa strepnjom, "knedlom u grlu ili, pak, strahom, to je znak da posao možda više nije pravi za vas. "Svi smo imali jutra od kojih strahujemo, ali ako je taj osjećaj svakodnevan, onda se morate sjetiti da većinu dana (i tjedna) provodite na poslu", objasnila je.

U nekom trenutku, trebate se zapitati možete li pribrani ostati u ovoj situaciji koja vas iscrpljuje.

Toksičnost na radnom mjestu je jasan znak

Drugi znak na koji treba pripaziti je ako se vaše granice kao zaposlenika tvrtke ne poštuju. "Možete biti dobri u komunikaciji koliko god želite, ali ako vas vaše kolege ili nadređeni ne doživljavaju ili vas ne slušaju, onda je to isto kao da razgovarate sa zidom", pojasnila je Michelle.

Kako se osjećate i kako se prema vama odnose dva su dijela jednadžbe, ali što ako ne dobivate financijsku naknadu za svoje vrijeme? Michelle je objasnila da postoji "razmjena energije" kada su u pitanju radno mjesto jer "dajete svoje vrijeme i energiju i oni vas za to plaćaju".

"Kad nemamo samovrijednosti, ne izjednačavamo naše vrijeme i energiju s visokom vrijednošću, ali neki bi ključni znakovi mogli biti da radite više od posla jedne osobe ili da osoba iznad vas radi manje od vas, ali je više plaćena", dodala je.

I na kraju, Michelle je rekla da je toksična kultura na radnom mjestu siguran znak da je vrijeme da date otkaz. "Ponekad možete voljeti svoj posao, ali ljudi s kojima radite čine vam dan težim nego što bi trebao biti. Uobičajene pritužbe koje čujem odnose se na kulturu prehrane u uredu ili nepoštivanje ograničenja izvan radnog vremena", istaknula je.

Kada biste trebali dati otkaz?

Nova godina popularno je vrijeme za početak potrage za poslom, no Michelle je rekla da ne postoji pravi trenutak da se na to odvažite. Pojasnila je da će to, bez obzira na to kada odlučite dati otkaz, biti neugodan razgovor i "vjerojatno će izazvati strah koji neće nestati duljim čekanjem".

"Rekla bih da živimo u kulturi koja potiče davanje otkaza i bavljenje svojim freelance poslom i koja podržava konstantna putovanja svijetom", istaknula je.

"Uzela bih praktičniji pristup i zapitala se biste li radije tražili novi posao dok ste nezaposleni jer vas poslovni život jako iscrpljuje ili biste se osjećali sigurnije da znate da vas čeka novi posao. Ako je u pitanju ovo drugo, dajte otkaz tek kada imate plan akcije kamo dalje", rekla je Michelle.

Kako se ponašati prilikom otkaza?

Iako bi moglo biti primamljivo, nakon što ste odlučili napustiti tvrtku, ne biste trebali spominjati sve probleme koje ste tu imali. Umjesto toga, Michelle je rekla da biste to trebali "prepustiti ljudima koji tu moraju nastaviti raditi".

U idealnom svijetu, napustili biste posao pod najboljim mogućim uvjetima, što bi rezultiralo dobivanjem preporuka i zadržavanjem budućih poslovnih kontakata.

"Također je ključno razumjeti da ponekad, bez obzira na to koliko ste taktično to učinili, izvan vaše je kontrole kako će šefovi i kolege reagirati", istaknula je Michelle.

"Njihovo ponašanje nije vaša odgovornost, budite ponosni na vlastito ponašanje i održavajte 'svoju stranu ulice čistom' kako biste mogli otići znajući da ste komunicirali na najbolji mogući način", dodala je.

Što ako imate toksičnog šefa?

Ako volite svoj posao i zapravo ne želite napustiti tvrtku, ali imate problematičnog šefa, Michelle ima nekoliko savjeta!

Prije svega, važno je postaviti granice i "održavati ih oko toga kako zaslužujete da se prema vama ponašaju".

"Ako vas nastavljaju tako tretirati, tada je važno nastaviti jačati svoje granice i postavljati posljedice kako biste pokazali da stojite iza onoga što mislite. Na primjer: 'Ako mi nastavite slati poruke u ponoć, više nećete dobivati ​​odgovor", pojasnila je.

"Ljudi se boje postavljanja granica jer misle da će to dovesti do sukoba, ali ako se one ne poštuju, ionako ćete htjeti dati otkaz. Granice vas neće učiniti voljenijima u uredu, ali obično dovode do više poštovanja", dodala je.