Posao, privatno, društvene mreže: Je li bullshit očekivati da smo uvijek i u svakom trenutku ista osoba?

Nikad se više nije pričalo o autentičnosti. A opet, nikad nismo igrali više uloga. Kako smo si uspjeli zakomplicirati identitet? Ili je cijela ideja da uvijek moramo biti potpuno isti zapravo najveći bullshit od svih?

Upravo je to tema druge epizode podcasta Somersby Timeout From The Bullshit. O njoj iz svojih perspektiva razgovaraju Andrej Soldo, televizijski producent i influencer, Nikola Grgić, editor in chief platforme Voyo, te Vini Jurčić, glumica koju ćemo uskoro gledati u RTL-ovoj seriji Specijalisti Zagreb, a koju su mnogi nedavno zamijetili i u spotu turističke kampanje uz Johna Malkovicha.

Foto: RTL Native tim

Budući da joj je posao uvjerljivo postati netko drugi, Vini je bila idealan sugovornik na temu jesmo li danas svi osobe koje igraju različite uloge ili smo sve to mi? Jesmo li zbog toga manje autentični ili je i to samo još jedan moderni bullshit?

Poslovni ja, privatni ja i svi ostali ja...

Dotaknuli smo se i fenomena osobnog brendiranja. Nekada si jednostavno bio osoba. Danas, uz posao i privatni život, mnogi osjećaju potrebu održavati i verziju sebe koju prezentira svijetu na van. A to je još jedna stavka koja postaje sve više zahtjevna i iscrpljujuća i na kraju krajeva, zbunjujuća.

No ako svi pomalo prilagođavamo svoje ponašanje različitim situacijama, gdje je granica između prilagodbe i glume?

Upravo zato je bilo zanimljivo čuti perspektivu osobe kojoj je igranje različitih uloga doslovno posao. Vini je objasnila koliko se profesionalne uloge ponekad prelijevaju u privatni život.

"Kad puno radiš, dosta ti je drame u životu. Želiš da ti život bude miran i lijep. Ali znalo mi se dogoditi da mi nešto od lika kojeg sam dugo igrala ostane i nakon završetka snimanja. Kada se mjesecima ponašaš kao neka druga osoba, ponekad dio toga jednostavno preneseš i u privatni život", prisjetila se Vini, podijelivši nekoliko primjera iz vlastitog iskustva.

Foto: RTL Native tim

Kako se to manifestira kod Nikole?

"Kada sam se počeo baviti uredništvom, to je dio mene. Vodim tim od petero ljudi i moraš biti team leader. I to je jedna uloga i ponašanje koje se očekuje od tebe", objasnio je Nikola, dodavši kroz smijeh da 'organizacijske uloge' ipak izbjegava u privatnom životu, ali to mu ne uspijeva uvijek.

Možemo li uopće uvijek biti isti? Ili je to tek nova razina bullshita?

Andrej je temi pridonio iz perspektive osobe koja istovremeno radi u televizijskoj produkciji i stvara sadržaj za društvene mreže. Kaže da pokušava biti svoj kada snima TikTok videe, premda je svjestan da to zvuči kao nešto što bi mnogi odmah proglasili bullshitom.

Foto: RTL Native tim

Jer koliko god pokušavao biti autentičan, priznao je da za videe koje objavljuje na društvenim mrežama i dalje snima samo jednu stranu stana. "Pokušavam biti jednostavan i svoj, ali da...", smije se Andrej.

Jesmo li neiskreni zato što se drugačije ponašamo na poslu, među prijateljima i za obiteljskim stolom? Ili je upravo suprotno: sasvim je normalno da se prilagođavamo ljudima i situacijama, a bullshit je očekivanje da baš uvijek budemo ista osoba?

Odgovore, ili barem još nekoliko dobrih pitanja, potražite u novoj epizodi podcasta Somersby Timeout From The Bullshit!

Sadržaj je nastao u suradnji RTL native tima i partnera Carlsberg Croatia.