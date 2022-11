Nakon 34 godine penzije, Branislav Radulović je u 88. godini upisao Strojarski fakultet u Crnoj Gori.

"Želim dokazati da mi stari u godinama nismo za baciti. I mi imamo potencijal koji se da iskoristiti", rekao je Branislav, a piše CDM. Za upis na fakultet motivirala ga je unuka koja nedavno doktorirala pravo u Beogradu. Ipak, obitelj nije oduševljena to što je sa 88 godina postao brucoš.

Za sve je kriva unuka

"Godine čine svoje, ja sam 15 kilometara udaljen od Podgorice, vozim svaki dan u oba pravca i da nešto dogodi uvijek bi djed bio kriv", govori on. Zbog novih tehnologija učenje se, kaže Branislav, danas razlikuje od onoga kada je on 50-ih godina prošlog stoljeća završio Geodetsku školu. Kolege mu pomažu oko gradiva pa mu za sada ne pada teško to što studentske klupe dijeli sa 70 godina mlađima od sebe.

"Tako ja saberem moje i njihove godine i podijelim i ja sam isto mlad kao i oni. Uglavnom niti sam najgori niti najbolji, zlatna sredina, to je to", kazao je Branislav. Dodao je da je imao ponudu od privatnih fakulteta, ali je na njima školarina četiri tisuće eura pa nije imao novaca to platiti.