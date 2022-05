Glasnogovornica Mete, koja je vlasnik Instagrama, otkrila je da vaše "objave bliskih prijatelja" nisu baš tako privatne kao što mislite da jesu, piše The Sun.

Glasnogovornica Stephanie Otway rekla je kako Instagram koristi "proaktivnu tehnologiju i izvješća zajednice kako bi pronašao i uklonio sadržaj koji sadržava golotinju".

Dodala je da se 94,3 posto golišavog sadržaja pronađe i ukloni čak i ako se ne prijavi na Instagram. To znači da ako objavljujete "nepristojan" sadržaj u svojim pričama namijenjenim bliskim prijateljima, on bi se i dalje mogao ukloniti čak i ako mislite da ga samo određeni ljudi mogu vidjeti. Objavljivanje golog ili eksplicitnog sadržaja na Instagramu može dovesti do toga da vam zabrane koristiti račun.

Pravila su jasna...

"Znamo da ponekad ljudi žele podijeliti gole slike koje su umjetničke ili kreativne prirode, ali iz raznih razloga ne dopuštamo golotinju na Instagramu. To uključuje fotografije, videozapise i neke digitalno kreirane sadržaje koji prikazuju spolni odnos, genitalije i krupne planove potpuno gole stražnjice. Također uključuje neke fotografije ženskih bradavica, ali fotografije u kontekstu dojenja, poroda i trenutaka nakon poroda, zdravstvenih situacija (na primjer, nakon mastektomije, svijesti o raku dojke ili operacije spola). Golotinja na fotografijama je u redu kada su u pitanju slike i skulpture", rekla je Otway.

Unatoč pravilima, poznato je da neki kreatori OnlyFansa koriste priče "Close Friends" za eksplicitan sadržaj. Tražili su od Instagrama da dopusti ovakav sadržaj. Međutim, pravila na aplikaciji su vrlo jasna:

"Mi smo predani ovim smjernicama i nadamo se da ste i vi. Prekoračenje ovih granica može rezultirati izbrisanim sadržajem, onemogućenim računima ili drugim ograničenjima".