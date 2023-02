Razuzdani par snimio je prolaznik na javnoj plaži. Par se ispričao zbog javnog iskazivanja ljubavi, ali policija upozorava da možda nisu oni ti koji su u nevolji. Vlasti kažu da bi muškarac koji je snimio intimni trenutak para zapravo mogao biti onaj koji je nadrapao u cijeloj priči, piše Daily Star.

Neimenovani par se u utorak seksao pred drugim posjetiteljima plaže, među kojima je bilo i nekoliko djece, na plaži Henley u Južnoj Australiji. Jedan muškarac koji je vidio par snimio je intimni čin telefonom, a zatim ga objavio na Facebooku. U kratkoj snimci se može čuti kako govori "hej, vidi ovo" drugoj osobi na plaži.

Neimenovani muškarac potom se sukobio s parom te je zahtijevao ispriku. "Ispričaj se. Recite da vam je žao”, može se čuti kako govori prije nego što par odgovori s “da, oprosti”. Kasnije u snimci, čini se da muškarac ponovno traži ispriku. Može se čuti kako izgovara: "Ne, želim da kažeš da ti je žao." "Da, 100 posto žao mi je što smo to radili pred djecom", odgovorio je par.

Video je podijeljen na Facebooku, ali je nekoliko sati kasnije skinut. Policija Južne Australije svjesna je incidenta, ali u ovoj fazi ne podiže nikakve optužnice. Tvrde da bi muškarac koji je snimio par zapravo mogao kršiti zakone o privatnosti. U prilog tome stali su i neki pravni stručnjaci koji tvrde da bi mogao biti u problemima. Odvjetnik tvrtke Woods and Co, Hugh Woods, rekao je za 7News: "Neki od ovih prekršaja imaju izglede za zatvorsku kaznu i, iako je malo vjerojatno, to je svakako dostupna opcija izricanja kazne sudu."

U Južnoj Australiji prekršaj je uključivanje u ponižavajuće ili degradirajuće snimanje ili snimanje i dijeljenje seksualne ili intimne slike nekoga bez njegovog pristanka.