Je li moguće izgubiti deset kila u dva tjedna? Ova dijeta predmet je brojnih rasprava

Medicinska dijeta, poznata i kao bolnička dijeta, prehrambeni je režim za brz i masovan gubitak kilograma u vrlo kratkom roku. S dnevnim unosom od samo 1000 kalorija, ova dijeta omogućuje zadržavanje energije zahvaljujući pažljivo odabranim namirnicama koje osiguravaju sve potrebne nutrijente. Istražili smo kako funkcionira medicinska dijeta i što trebate znati prije nego je isprobate.

Što je medicinska dijeta?

Medicinska, bolnička ili Scarsdale dijeta prvi put se spominje u knjizi The Complete Scarsdale Medical Diet, koju je 1979. godine objavio američki kardiolog dr. Herman Tarnower i izvorno je bila namijenjena srčanim bolesnicima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Temelji se na unosu svega 1000 kalorija dnevno, bez obzira na dob, težinu, spol ili razinu aktivnosti. Prehrana se sastoji od 43% proteina, 22,5% masti i 34,5% ugljikohidrata, dok su mnoge zdrave namirnice strogo zabranjene, uključujući krumpir, batat, rižu, avokado, grah i leću. Dijeta također ne dopušta klasične međuobroke, no dozvoljava mrkvu i celer kao zamjenu za klasične grickalice. Rezultat je ogroman gubitak kilograma u veoma kratkom roku, odnosno do 10 kila u dva tjedna.

Nakon što je dr. Tarnower preminuo godinu dana nakon objave knjige, Scarsdale dijeta suočila se s oštrim kritikama zbog nerealnih obećanja o gubitku kilograma i svojih ekstremnih ograničenja. Danas se knjiga više ne prodaje, ali kontroverza oko ovog prehrambenog režima ostaje tema rasprava.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Medicinska dijeta prednosti i nedostatci

Medicinska dijeta je privlačna i pristupačna. Pravila su jasna, a dijetu je lako pratiti, što je savršeno za sve koji traže brze rezultate. Zbog visokog udjela proteina, može poboljšati kvalitetu prehrane, a uz to ne zahtijeva ulaganje u skupe dodatke prehrani ili složene pripreme obroka.

Međutim, treba naglasiti da dijeta dopušta unos svega 1.000 kalorija dnevno, što stvara iznimno velik kalorijski deficit. Iako ćete u prva dva tjedna sigurno izgubiti kilograme, osjećaj gladi bit će čest pratilac ovog prehrambenog režima.

Rezultati koje dijeta pruža su impresivni, ali nažalost kratkotrajni. Stroga pravila i restriktivan karakter dijete često dovode do toga da ju je teško dugoročno održati, pa se kilogrami često vraćaju nakon povratka na uobičajene prehrambene navike.

Jednostavna za praćenje

Financijski pristupačna

Brz gubitak kilograma

Restriktivna

Nezdrava

Moguć brz povratak izgubljenih kilograma

Bolnička dijeta i vježbanje

Naravno da tijekom ove, kao i svakih dijeta, ne smijete stati sa svim aktivnostima. Dapače, lagano hodanje i lagana tjelovježba su dobrodošle kod ove dijete, no ništa što uključuje teške utege, sprave za vježbanje ili duže periode vježbanja u komadu. Ako se aktivno bavite tjelovježbom i time još dodatno trošite kalorije, očekujte da ćete biti na rubu pravog gladovanja, što nikako nije dobro za zdravlje organizma.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Medicinska dijeta namirnice

Nema puno namirnica koje su dopuštene na bolničkoj dijeti, a s ograničenjem od 1000 kalorija, ključno je da pratite unos svake. Također, sve se svodi na namirnice s veoma niskim udjelom masti. Od dozvoljenih namirnica, tu su:

Povrće : Sirovo i bez škroba, poput paprika, brokule, kupusa, mrkve, cvjetače, salate, rajčica i tikvica.

: Sirovo i bez škroba, poput paprika, brokule, kupusa, mrkve, cvjetače, salate, rajčica i tikvica. Voće : Po mogućnosti grejp, a dozvoljeni su i jabuke, borovnice, dinje, jagode, grožđe, mango, breskve, kruške i lubenica.

: Po mogućnosti grejp, a dozvoljeni su i jabuke, borovnice, dinje, jagode, grožđe, mango, breskve, kruške i lubenica. Meso i riba : Nemastan goveđi odrezak, piletina, puretina, riba, plodovi mora i naresci (osim mortadele).

: Nemastan goveđi odrezak, piletina, puretina, riba, plodovi mora i naresci (osim mortadele). Jaja : Dozvoljena, ali pripremljena bez ulja ili masnoća.

: Dozvoljena, ali pripremljena bez ulja ili masnoća. Mliječni proizvodi : Proizvodi s niskim udjelom masnoće poput mlijeka s manje od 2% mliječne masti, sira i svježeg sira.

: Proizvodi s niskim udjelom masnoće poput mlijeka s manje od 2% mliječne masti, sira i svježeg sira. Orašasti plodovi : Povremeno do šest polovica oraha ili pekana.

: Povremeno do šest polovica oraha ili pekana. Napici: Crna kava, čaj, voda i dijetne gazirane sokove bez kalorija.

Bolnička dijeta također brani mnoge namirnice, a posebno one s većim udjelom masnoća. Na popisu zabranjenih su:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Povrće i škrob: Grah, kukuruz, leća, grašak, krumpir (bijeli i batat), bundeva i riža.

Voće: Avokado i jackfruit.

Mliječni proizvodi: Punomasno mlijeko, jogurt i sir.

Masnoće i ulja: Sva ulja, maslac, ghee, majoneza i preljevi za salate.

Žitarice i proizvodi od brašna: Kruh, peciva, tjestenina, palačinke, pizza, sendviči, tortilje i ostale proizvode od brašna.

Orašasti plodovi i sjemenke: Svi osim oraha i pekana (u malim količinama).

Mesni proizvodi: Jako prerađeno meso poput mortadele, kobasica i slanine.

Slatkiši i deserti: Čokolada i svi ostali deserti.

Prerađena hrana: Brza hrana, smrznuta jela, čips i gotova jela.

Pića: Alkohol, zaslađena i umjetno zaslađena pića, voćni sokovi i specijalne kave i čajevi.

Nakon prva dva tjedna medicinske dijete, vrijeme je za fazu "Keep Trim" koja daje malo više slobode. Keep Trim program omogućuje vam slobodu u kreiranju vlastitih jelovnika, uz pridržavanje određenih pravila o tome što smijete, a što ne smijete jesti. Pridržavanje ovih pravila pomoći će vam da prilagodite svoje prehrambene navike i resetirate metabolički indeks na novu, nižu tjelesnu težinu. To će zaključati vaš gubitak kilograma i spriječiti ponovno debljanje kada se vratite normalnoj prehrani. Evo vodiča za pravila programa Keep Trim:

Što nastaviti jesti:

Voće

Povrće

Nemasno meso (bilo koja vrsta, ukloniti kožu i vidljivu masnoću)

Riba i plodovi mora

Bilje i začini

Umaci i začini u umjerenim količinama

Što je dopušteno:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pića (sada možete koristiti obrano mlijeko ili niskomasno vrhnje)

Obrano ili niskomasno mlijeko

Niskomasni jogurt

Sirevi: cheddar, švicarski, američki, camembert, posni sir

Proteinski kruh (ili drugi kruh bez šećera)

Niskokalorični preljevi (15 kalorija po žlici)

Džemovi i konzervi bez šećera

Prirodni voćni ili povrtni sokovi bez šećera

3 jaja tjedno (pripremljena bez maslaca, ulja ili margarina)

Juhe (bez masnoća, bez punomasnog mlijeka ili vrhnja)

Orašasti plodovi (u malim količinama)

Jedno malo alkoholno piće dnevno

Strogo zabranjeno:

Šećer

Vrhnje

Sladoled

Punomasno mlijeko

Maslac, margarin, masnoće za kuhanje i ulja

Slatkiši, torte, keksi, kolači i čokolada

Krumpir (uključujući batat i jams)

Rezanci

Riža

Tjestenina

Grah

Masno meso (kobasice, salame itd.)

Maslac od kikirikija

Medicinska dijeta jelovnik

Jedna od najvećih prednosti medicinske dijete je njezin strogo definiran i jednostavan jelovnik, koji olakšava pridržavanje pravila. Plan prehrane se ponavlja svakog tjedna, što znači da su prvi i drugi tjedan identični. Evo primjera tjednog jelovnika:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prvi tjedan

Prvi dan

Doručak (ponoviti svaki dan istu stvar):

1/2 grejpa ili naranče

1 kriška tosta od proteinskog kruha

Čaj/kava/dijetni sok/voda

Ručak:

Hladni naresci (meso bez dodataka) s rajčicom

Čaj/kava/dijetni sok/voda

Večera:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pečena riba ili plodovi mora

Zelena salata

1 kriška proteinskog kruha

1/2 grejpa ili naranče

Čaj/kava/dijetni sok/voda

Drugi dan

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ručak:

Voćna salata

Čaj/kava/dijetni sok/voda

Večera:

Pečeni hamburger od nemasnog mesa

Rajčice, celer, krastavci

Prokulice

Čaj/kava/dijetni sok/voda

Treći dan

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ručak:

Salata od tune s limunovim sokom i octom (ocijedite ulje iz konzerve)

1/2 grejpa ili naranče

1 kriška proteinskog kruha

Čaj/kava/dijetni sok/voda

Večera:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pečeni svinjski odrezak

Zelena salata

Čaj/kava/dijetni sok/voda

Četvrti dan

Ručak:

Dva jaja po izboru (pripremljena bez ulja)

Posni sir

Mahune ili rajčice

1 kriška proteinskog kruha

Čaj/kava/dijetni sok/voda

Večera:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pečena/pirjana/roštiljana pileća prsa (bez kože i masnoće)

Rajčice, celer, krastavci

Špinat, zelena paprika ili mahune

Čaj/kava/dijetni sok/voda

Peti dan

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ručak:

Razne niskomasne kriške sira

Špinat

1 kriška proteinskog kruha

Čaj/kava/dijetni sok/voda

Večera:

Pečena riba ili plodovi mora

Zelena salata

1 kriška proteinskog kruha

Čaj/kava/dijetni sok/voda

Šesti dan

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ručak:

Voćna salata

Čaj/kava/dijetni sok/voda

Večera:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pečena/pirjana/roštiljana pileća ili pureća prsa (bez kože i masnoće)

Salata od rajčice i zelene salate

1/2 grejpa ili naranče

Čaj/kava/dijetni sok/voda

Sedmi dan

Ručak:

Pileća ili pureća prsa, topla ili hladna (bez kože i masnoće)

Rajčice i mrkva

Kupus

Brokula ili cvjetača

Čaj/kava/dijetni sok/voda

Večera:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pečena janjetina

Salata od zelene salate, krastavaca, celera i rajčica

Prokulice

Čaj/kava/dijetni sok/voda

Drugi tjedan

Ponavlja se jelovnik prvog tjedna. Smijete zamijeniti određena jela kroz dane, npr. ručak prvog dana s ručkom trećeg dana, ali se ne preporučuje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Treći tjedan

Prvi dan

Doručak (ponoviti svaki dan istu stvar):

1 kriška proteinskog kruha s posnim sirom

1/2 grejpa

Čaj ili kava s obranim mlijekom

Ručak

Grilana piletina s miješanom zelenom salatom (rajčica, krastavci, celer)

Preljev od limunovog soka i začina

1 kriška proteinskog kruha

Voda

Večera

Pečena riba (oslić) s brokulom i tikvicama na pari

1 kriška proteinskog kruha

Čaj ili voda

Drugi dan

Ručak

Tuna salata (tuna bez ulja, zelena salata, celer, rajčica)

Limunov sok kao preljev

Voda

Večera

Grilani pureći file s tikvicama i blitvom

1 kriška proteinskog kruha

Čaj ili voda

Treći dan

Ručak

Pileća salata s miješanim povrćem (zelena salata, krastavac, rajčica)

1 kriška proteinskog kruha

Voda

Večera

Pečeni file oslića s brokulom i cvjetačom na pari

Čaj ili voda

Četvrti dan

Ručak

Juha od povrća (mrkva, cvjetača, celer, bez masnoće)

1 kriška proteinskog kruha

Voda

Večera

Grilani pileći file s miješanom salatom (rajčica, krastavci, celer)

1 kriška proteinskog kruha

Čaj ili voda

Peti dan

Ručak

Salata od tune (tuna bez ulja, zelena salata, rajčica, celer)

1 kriška proteinskog kruha

Voda

Večera

Grilani losos s povrćem na pari (tikvice, špinat)

Čaj ili voda

Šesti dan

Ručak

Pileća salata s povrćem (zelena salata, rajčica, krastavac)

1 kriška proteinskog kruha

Voda

Večera

Pečeni pureći file s blitvom i brokulom

Čaj ili voda

Sedmi dan

Ručak

Pečena piletina s povrćem na pari (mrkva, cvjetača)

1 kriška proteinskog kruha

Voda

Večera

Pečena riba s tikvicama i špinatom na pari

1 kriška proteinskog kruha

Čaj ili voda

POGLEDAJTE VIDEO: Trener Edin Mehmedović pokazao kako se vratiti u formu nakon praznika