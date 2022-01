Prvo službeno izvješće u Ujedinjenom Kraljevstvu otkriva da je rizik od hospitalizacije kod zaraze omikron varijantom 50 do 70 posto manji nego kod delta varijante, no sada su znanstvenici otkrili i manje poznate simptome zaraze omikron varijantom koronavirusa, kako prenosi The Sun.

Naime, bez obzira na to što je omikron nešto blaža varijanta zaraze koronavirusom, simptomi poput konjuktivitisa i opadanja kose, poprilično su čudni.

Iako opadanje kose nije tipičan simptom koronavirusa, američki dermatolozi upozoravaju kako do toga dolazi uslijed visoke temperature te pri kraju same zaraze, dok se konjuktivitis može pojaviti odmah s prvim simptomima.

Podsjetimo, svakoga dana oko 100 vlasi na glavi dospijeva u fazu mirovanja i ispada. Kad značajno veći broj od 100 vlasi/dan prelazi u fazu mirovanja, može doći do kliničkog gubitka kose (telogeni efluvij). Prekid faze rasta koji uzrokuje abnormalni gubitak anagenih vlasi je anageni efluvij.

Američki zdravstveni stručnjaci opisuju svaku pojavu simptoma kao "znak upozorenja" i kažu da bi u tom slučaju odmah trebalo posjetiti liječnika. Simptomi omikrona su i bol u donjem dijelu leđa, promukao glas, noćno znojenje, bolovi u mišićima i curenje iz nosa.

Podsjetimo, tri ključna simptoma za druge varijante su: visoka temperatura, kontinuirani kašalj i gubitak ili promjena osjeta okusa i mirisa. Svatko tko se osjeća loše i ima simptome treba se testirati. U slučaju da je kućni test pokazao pozitivan rezultat, trebate se odmah samoizolirati i napraviti PCR test, a zatim slijediti pravila Stožera.