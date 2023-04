TikToker pod imenom zmajodbosne007 podijelio je video kojeg je do sada pogledalo više od 140.000 ljudi. Na popularnom videozapisu Bosanac pokušava na engleskom jeziku razgovarati sa zgodnom Filipinkom.

"Hello. Speak English?", pitao je Bosanac Filipinku na samom početku razgovora. "I don't know how to speak English", rekla mu je zgodna crnka.

Bosanac je zatim upitao žensku osobu koja se s njim nalazila u prostoriji kako da pita djevojku odakle je.

"How are you, how are you", čuje se kako govori nakon konzultacija, a Filipinka mu odgovara: "I'm fine, thank you, thank you."

Djevojka ga je onda pitala odakle je, a on joj uznosito odgovara: "Bosna, Bosna." Ona mu je zatim odgovorila da je s Filipina, ali on to nije shvatio pa je nastavio ponavljati: "Bosna."

Bosanac je zatim ponovno pozvao svoj "joker zovi" da mu prevodi razgovor s Filipinkom.

Nakon par trenutaka, pokušao je objasniti djevojci da dolazi iz Živinica. Ipak, nije izgledala kao da ga je razumjela. Ipak, kada je riječ o godinama - tu su se donekle sporazumjeli. Ona mu je rekla da ima 25 godina, a on da ima 33.

"Umirem", "Samo u Bosni", "Majko mila", "Baš Filipinka zna gdje su Živinice", "Ovo majka više ne rađa", "Ne zna ona gdje je Bosna", komentirali su korisnici TikToka.