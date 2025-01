Ovo je tako slatko! Lidl radi personalizirane kalendare za klince, a evo kako možete do njih

Zamislite ovo: svaki put kad vaše dijete otvori kalendar, ugleda svoje ime, svoj lik i svoju priču. To nije samo Lidl kalendar, to je magična knjiga u nastavcima koja traje cijelu godinu! To je i godišnja avantura kroz stihove, ilustracije i priče prilagođene vašem djetetu. A najbolji dio? Rođendan vašeg mališana bit će dodatno istaknut s personaliziranim crtežom i pričom posvećenom tom posebnom danu.

Kako učiniti svaki dan posebnim?

❤️ Posjetite tvojacarobnagodina.hr i unesite ime svog mališana.

❤️ Kreirajte junaka priče birajući boju kose, očiju, frizuru, naočale…

❤️ Ubacite posvetu koja dolazi s djetetovom omiljenom fotografijom na stražnjoj stranici.

❤️ Skočite u svijet čarolije – uz Lidl Plus bodove ili za 24,99 € izravno na stranici.

❤️ Lidl Plus bodovi – ulaznica u svijet personalizacije - Od 27. prosinca 2024., svakih 30 € potrošenih u Lidlu pretvara se u bodove koje možete iskoristiti za izradu ovog čarobnog kalendara. Jer zašto ne bi i kupnja namirnica imala malo dodatne vrijednosti?

Poklon s dušom

Kada godina završi, ovaj kalendar postaje puno više od jednostavnog pregleda datuma. Postaje uspomena. Svaka stranica priča priču, svaka ilustracija podsjeća na trenutke sreće, a svaki pogled na njega vraća osmijeh. Neka klinci zaokruže posebne dane i prisjete ih se i nakon što godina prođe.

Stoga ne gubite vrijeme – osmislite neobičan poklon koji će trajati vječno. Posjetite tvojacarobnagodina.hr i krenite s personalizacijom dok još ima zaliha!

Mali umjetnik u glavnoj ulozi

Zamislite kako će vaš mališan reagirati kada ugleda svoj lik na ilustraciji kako pravi snjegovića☃️ ili pliva u moru🏊! Svaki mjesec kalendara osmišljen je kao mala scena iz bajke, a glavni junak je vaše dijete. Ovo nije samo poklon – ovo je ulaznica u svijet mašte i nove vlastite bajke iz mjeseca u mjesec. Preslatko, zar ne?

Sadržaj nastao u suradnji RTL native tima i Lidl Hrvatska.