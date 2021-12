"Moglo bi bit' da je lakše umrit', nego ljudima reć': 'Oprosti'', davno je pjevao Gibonni, a izgleda da se toga sjetimo najčešće u blagdansko vrijeme. Kada se poželite čuti s nekim i čestitati Božić, a opet niste sigurni želi li to i druga strana. No, ako se ikome želite ispričati i zatražiti oprost, onda je Božić pravo vrijeme za to. Znaju to i naši sugrađani koji su oprost bližnjih zatražili pred kamerama RTL televizije, u priči Ružice Đukić.

Koraljka iz Rijeke svoj oprost ovog Božića traži od supruga: "Oprost tražim od svoga muža jer ga često uzmem, ono, zdravo za gotovo", priznala je.

Zlatko se, poput Koraljke, također odlučio ispričati svojoj supruzi: "Draga ženo, oprosti ako sam te ikad povrijedio u životu. Evo, na današnji dan, oprosti mi", rekao je.

Antonio pak oprost traži od osobe koja će se sigurno sama prepoznati u njegovim riječima: "Oprosti za sve što sam ti napravio, neću više nikada".

Da obično najviše povrijedimo svoje najbliže potvrđuju i sljedeći primjeri.

Biserka iz Rijeke zatražila je oprost od svog sina, a zanimljiv je i razlog: "Tražim oprost od sina što nisam danas na ručku sa sinom i sa njegovom rodbinom jer sam obećala prijateljici".

S druge strane, Olivera se željela ispričati majci: "Draga mama, nadam se da za ove praznike ćeš mi oprostiti za svaku stvar kojom sam te nervirala i za koju si se naljutila na mene ili sam ja, svjesno ili nesvjesno, pogriješila. Volim te puno i pozdravljam".

Iako se obično za malu djecu kaže kako su jedini bez grijeha, malena Linda ispričala se svom tati jednostavnim, ali veoma velikim riječima: "Tata, izvini što sam ja bila zločesta".

Vinko, Željko, Krešimir i Ivica čini se, svoj su teret godinama nosili na duši.

Vinko iz Splita: "Draga suprugo, majko naše djece, ja te molim za sve što sam te povrijedio u ono vrijeme naših briga i svega što je bilo. Neka ovaj Božić bude rođenje Božića u srcima našim i u srcima naše djece", poželio je.

Željko iz Splita priznaje kako mu je bilo teško ispričati se zbog toga što je muško: "Oprosti mi sve što sam ti učinio i grubu riječ rekao. Pa znaš da se ja poslije izvjesnog vremena pokajem, ali ja šutim kao muško ne govorim ni riječ, a ustvari ti znaš šta ja mislim, je l'?"

Krešimiru je žao što sin nije s njim za Božić, ali i dalje mu želi sve najbolje: "Sine, žao mi je što si me ostavio solo za Božić, ali pošto si tamo gdje jesi, sve najbolje tebi i tvojima oko tebe".

Ivica se ispričava svojoj ženi: "Ženo, oprosti, izvini, ali one tri godine što sam te samu ostavio, nije baš bilo lako."

Najteže je u ove dane onima koji "oprosti" više nemaju priliku reći. Zato, dragi ljudi, ostavite ponos. Recite "oprosti" dok imate kad i imate kome.