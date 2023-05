Mnogi žele današnjim klincima dočarati kako se nekada slavio ovaj praznik koji je bio samo uvod u brojna slavlja jer je kasnije, krajem mjeseca, SFRJ slavila Titov rođendan 25. svibnja.

Prvi maj u Jugoslaviji

Na Facebook stranici Nostalgija, koja ima više od 223.000 pratitelja, objavljen je jedan video s Josipom Brozom Titom, u kojem se vidi hor raspjevane djece sa standardnim programom "Druže Tito, naše rosno cvijeće" i okupljeni narod, iako pada kiša.

Josip Broz Tito se obratio radnicima ovim riječima: “Dozvolite mi da vam čestitam prvi maj, praznik radnog naroda socijalističke Jugoslavije. Jednom riječju, da bude novim generacijama bolje, koji će moći reći ‘hvala našim precima koji su nam to stvorili’. Živjeli!”

Nitko kao Tito

Mnogi su se prisjetili kako je bilo za vrijeme Titove vladavine: "I bilo nam je bolje. Hvala našim precima što su se izborili za, odnosno drugu Titu što je napravio državu po mjeri čovjeka."

"Jedan jedini, nikad se takav ponovno roditi neće", napisala je jedna osoba za Tita.

I ostali su se složili: "Jeste li čuli što je kratko, ali jasno rekao?! Kada će neka majka opet roditi ovakvog ČOVJEKA?!"

Nema do Jugoslavije

Mnogi su priznali da je bolje bilo za vrijeme Jugoslavije: "Samo zaplakati za životom koji smo imali. Nikad više čovjeka na čelu države, kriminalci, lopovi i izdajnici vladaju, narod trpi dok ne dogori."

"Sad je zlatno doba ekonomski tigar, što zarade, ne mogu isplatiti crkavicu radnicima, a tada su radnici dobivali plaću ranije pred praznike i imali tri neradna dana", dodao je jedan muškarac.

Svima je bilo lijepo: "Da, bilo je jako ljepo, prekrasno, uživali smo i bilo je ljepše nego danas. Ova mržnja, zavist, svađe i prepucavanja nikuda ne vode."

"Živio praznik rada, živjela naša nikad zaboravljena Jugoslavija! Zašto? Zato što smo u njoj sve slavili, bio to dan rada ili dan mladosti, sad u ovim podijeljenim državicama samo plačemo svatko na svoje muke koje su nas snašle. Nema slavlja, ubiše nas političari svojim lažima kako nam je dobro, samo mi to ne znamo. To je isto kad prodaš djedovinu lopovima da ti oni kroje sudbinu. Zato je naša Juga uvijek s nama. Sretan praznik rada! Nedajmo da nas ubiju lažima!", poručila je jedna žena.

"Država i zakon prava po mjeri čovjeka, život koji se nikad, nažalost, neće vratiti!", rekla je druga osoba.