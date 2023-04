Živjeti iznad svojih mogućnosti uvijek iznova vas na kraju sustigne. Bogati ljudi imaju fokus. Toliko novca se troši na potrebe da se recimo svako malo kupuju novi mobilni telefoni kako bi se uklopili u trend, a istina je da si ne možete lagodno priuštiti takav luksuz i to će vas koštati novca pa čak i mogućnosti, a to sve nije vrijedno toga. Prije nego što obavite bilo kakvu kupovinu, pogledajte svoj životni stil i budžet, kao i što je važnije - vaše osobne ciljeve. Na kraju, izbrišite način razmišljanja da želite impresionirati ljude određenim životnim stilom kada dovoljno dobro znate da si to ne možete priuštiti.