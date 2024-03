Svi koji se žele skloniti od spletkarenja, ogovaranja i tračanja mogu poslušati savjet jednog od najpoznatijih grčkih filozofa i osnivača zapadnjačke filozofske tradicije, Sokrata, piše Mondo.

Sokrat je imao reputaciju mudrog čovjeka. Poznata je priča o trenutku kada je njegov poznanik došao do njega i pokušao ogovarati Sokratovog prijatelja.

Poznanik ga je pitao: "Znaš li što sam upravo čuo o tvom prijatelju?". Sokrat mu je odgovorio: "Stani malo… Prije nego što kažeš to što želiš, moraš proći jedan mali test koji se zove Trostruki filter za ogovaranje".

Dok ga je poznanik nijemo promatrao, Sokrat mu je pojasnio o čemu se tu točno radi u testu Trostrukog filtera.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Sokratov test Trostrukog filtera trebao bi učinkovito razotkriti svako ogovaranje, a sastoji se od tri dijela.

"Prije nego što porazgovaraš sa mnom o mom prijatelju, bila bi dobra ideja da na trenutak filtriraš ono što ćeš reći. Zato sam ga nazvao test Trostrukog filtera. Prvi filter je istina. Jesi li potpuno siguran da je to što mi namjeravaš reći istina?", pitao je Sokrat.

Poznanik mu je odgovorio: "Ne… Zapravo sam to samo čuo i…, rekao je poznanik, ali filozof ga je odmah prekinuo.

"U redu. Dakle, ne znaš je li to istina ili ne. Sada ćemo primijeniti drugi filter, filter dobrote. Je li ono što si mi htio reći o mom prijatelju nešto dobro?", pitao je Sokrat.

Poznanik mu je odgovorio: "Ne, naprotiv", a Sokrat je dodao: "Dakle, želiš mi reći nešto loše o njemu, ali nisi siguran da je to istina, ali to i dalje može proći test, jer je ostao još jedan, filter korisnosti. Hoće li to što mi želiš reći o mom prijatelju biti korisno za mene?".

"Ne, ne baš", posramljeno je odgovorio poznanik. "Pa, ako to što mi želiš nije ni istinito, ni dobro, ni korisno, zašto bih onda to uopće htio čuti?", zaključio je filozof.

