Jedan je Australac postao milijunaš nakon što je napravio glupu pogrešku kada je birao svoje uobičajene brojeve lutrije - i danima nije saznao da je dobio veliki dobitak.

Australac je slučajno označio pogrešan broj dok je birao svoje redovne brojeve na listiću. Taj mu je krivi broj donio milijun dolara.

Čovjek, koji je želio ostao anoniman, rekao je da je slučajno odabrao jedan broj koji nikad prije nije birao.

Nije imao pojma da je napravio sretnu pogrešku, odnosno da je dobio veliki dobitak nakon izvlačenja prošlog ponedjeljka, sve dok se nije javio na poziv lutrijske službe u zemlji.

Sretni je dobitnik rekao: "Nisam čak ni provjerio svoj listić. Obično religiozno provjerim svoje listiće odmah nakon izvlačenja, ali iz nekog razloga, ovaj put nisam.

"Sada gledam svoj listić i shvatio sam da sam čak krivo označio i brojeve. To su posebni brojevi i koristim ih svaki put, ali jedan od brojeva na ovoj listići je potpuno pogrešan. To znači da nisam napravio tu pogrešku, nikad ne bih pobijedio – kvragu. To je prokleto fantastično. To je super. Milijun dolara - koji vrag”, uzbuđeno je opisao.

Priznao je kako je u trenutku radosne vijesti završio s kuhanjem ručka i sjeo jesti.

“Pa, moj apetit sada je itekako nestao. Ne mogu vjerovati. Ovo je tako čudno”, govorio je lutriji.

"Ova nagrada je sjajna jer ćemo se manje stresirati, a više ćemo vremena provoditi sa svojom obitelji. Planiramo otići u Ameriku ili Europu".

